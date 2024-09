iPhone 16 und iPhone 16 Pro wurden erst vor wenigen Tagen angekündigt und feiern morgen ihren Verkaufsstart. Noch bevor das iPhone 16 (Pro) in Kundenhände fällt, gibt es weitere zarte Appetithäppchen zum iPhone 17 und iPhone 18. Zu viele Details gibt es allerdings nicht.

Kuo: iPhone 17 mit 3nm Chips – einige iPhone 18 Modelle nutzen 2nm

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo, der in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen hat, meldet sich zum iPhone 17 und iPhone 18 und den verwendeten Chips zu Wort.

Kuo gibt auf X zu Protokoll, dass die Prozessoren des iPhone 17 mit der verbesserten 3nm-Chiptechnologie N3P von TSMC hergestellt werden. Ein Jahr später soll dann der Umstieg auf die 2nm Technologie eingeläutet werden. Es heißt allerdings, dass aus Kostengründen nicht alle iPhone 18 Modelle auf einen 2nm Chip setzen. Dies könnte bedeuten, dass Apple nur beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Chips auf 2nm Basis verbaut.

Im vergangenen Jahr hat Apple erstmals 3nm-Chips für seine iPhones und Macs eingeführt. Sowohl der A17 Pro-Chip in den iPhone 15 Pro-Modellen als auch die Chips der M3-Serie in den Macs basieren auf der 3nm Technologie, ein Upgrade gegenüber der vorherigen 5nm Bauweise. Die diesjährigen iPhone 16 Modelle verwenden einen A18 (Pro)-Chip, der in einem 3nm-Prozess der zweiten Generation hergestellt wird und daher effizienter und schneller ist als der A16 Bionic-Chip, der in den iPhone 15-Modellen verwendet wird.

TSMC plant, Ende 2025 mit der Herstellung von 2nm-Chips zu beginnen, und Apple wird voraussichtlich das erste Unternehmen sein, das Chips erhält, die mit dem neuen Verfahren hergestellt wurden.