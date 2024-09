Am morgigen Freitag feiert die neue iPhone 16 Familie ihren Verkaufsstart. Zahlreiche Zubehörhersteller sind bereits am Start und bieten entsprechendes Zubehör an. Da lassen auch die beliebten Nomad-Schutzhüllen nicht lange auf sich warten: Die kalifornische Marke präsentiert die robusten wie eleganten Schutzhüllen Rugged Case und Sport Case für das iPhone 16 Pro und Pro Max. Die Schutzhüllen sowie ein Displayschutzglas sind ab sofort in Deutschland auf Amazon erhältlich.

Screen Protector

Displayschutz aus Aluminuimsilikatglas

Hochwertiges dünnes Schutzglas

Flache selbstklebende Folie mit blasenfreier Anbringung und mitgeliefertes Zubehör

Ölabweisende Beschichtung reduziert Schmutz

Kratzfest und Anti-Fingerabdruck Beschichtung

Transparenz & Face-ID kompatibel

Kompatibel mit jeder iPhone Hülle & Tasche

0,33 Millimeter dünn

Kompatibel mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Ab sofort zu einem UVP von je 30,00 Euro bei Amazon erhältlich.

Sport Case

MagSafe-Schutzhülle für das Apple iPhone aus Polycarbonat mit seidener PET-Beschichtung

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Erhöhter Rahmen schützt den Bildschirm

Passgenauer Sitz und Aussparungen

Verstärkte Knöpfe aus Aluminium passend zur Farbe des Cases

Eloxierte Aluminiumknöpfe

Schutz vor Stürzen aus bis zu 2,4 Metern

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mikrofaserauskleidung im Inneren schützt das Smartphone vor Kratzern

TPE-Bumper und TPE-Kameraring sorgen für noch mehr Schutz

Kompatibel mit MagSafe und weiteren Qi-Geräten

Erhöhter Rand bis zu 1 Millimeter zum Bildschirm

TPU-Bumper mit 2 Millimeter Dicke

Kompatibel mit dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

Ab sofort in den Farbe Vulcan Black, Stone und Naval Blue für das iPhone 16 Pro und Pro Max zu einem UVP von je 45,00 Euro bei Amazon erhältlich.

Rugged Case