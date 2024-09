Sonos steht kurz vor der Einführung zweier neuer High-End-Produkte. Die Arc Ultra Soundbar und der Sub 4 Subwoofer versprechen, mit innovativer Technologie und durchdachtem Design, die Messlatte im Bereich der Heimaudiosysteme höher zu legen. Jetzt sind die ersten Produktbilder verfrüht in Umlauf gekommen, was uns einen detaillierten Blick auf die neuen Produkte erlaubt.

Arc Ultra: Immersiver Klang dank „Sound Motion“-Technologie

Die Sonos Arc Ultra Soundbar, als Nachfolgemodell der beliebten Arc Soundbar, integriert die fortschrittliche Technologie von Mayht. Das Herzstück bildet die sogenannte „Sound Motion“-Technologie, die einen ausbalancierten Klang erzeugt und die Zuhörer präzise aus allen Richtungen umhüllt. Die Neuentwicklung zielt darauf ab, ein noch immersiveres Audioerlebnis zu schaffen, das die Grenzen zwischen virtuellem und realem Klangraum verschwimmen lässt. So zumindest die Theorie, die sich noch bestätigen muss.

Optisch (siehe unser Artikelbild) präsentiert sich die Arc Ultra in einem eleganten Design, das sich nahtlos in moderne Wohnräume einfügen sollte. Mit einem erwarteten Preis von 999 US-Dollar positioniert Sonos die Soundbar klar im Premium-Segment. Der europäische Preis dürfte aufgrund von Steuern und Importkosten voraussichtlich noch höher ausfallen.

Sub 4: Kraftvoller Bass in neuem Gewand

Parallel zur Arc Ultra plant Sonos die Veröffentlichung des Sub 4, der neuesten Iteration des leistungsstarken Subwoofers. Mit einem Preis von 799 US-Dollar verspricht er, das Bassfundament für anspruchsvolle Heimkinosysteme zu liefern. Der Sub 4 zeichnet sich durch ein mattes Finish aus und wird in den klassischen Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Technisch setzt Sonos beim Sub 4 auf zwei Tieftöner mit Kraftausgleich. Diese ausgeklügelte Konstruktion zielt darauf ab, Vibrationen und unerwünschte Gehäusebewegungen zu minimieren, was in einem präziseren und verzerrungsfreieren Basserlebnis resultieren soll.

Die Software-Herausforderungen bleiben

Trotz der vielversprechenden Hardware-Neuerungen steht Sonos immer noch vor der Herausforderung, seine Software-Plattform zu optimieren. Nutzer hoffen auf eine baldige Verbesserung der Sonos-App, um das volle Potenzial der neuen Geräte ausschöpfen zu können.

Viele Kunden sind unzufrieden mit der Performance der neuen Sonos-App, die seit einiger Zeit mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hat. Trotz einiger Verbesserungen durch Updates kämpfen viele Nutzer weiterhin mit Funktionseinschränkungen oder sogar kompletten Systemausfällen.

Da die Bilder der Sonos Arc Ultra und des Sub 4 bereits im Netz kursieren, ist es wahrscheinlich, dass das Pressematerial zunächst an Partner verteilt wurde – ein Hinweis darauf, dass eine offizielle Ankündigung bald erfolgen könnte.