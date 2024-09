Update 20.09.2024: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max feiern heute ihren Verkaufsstart und eins ab sofort bei der Telekom, o2 und Vodafone erhältlich. (/Update Ende)

In Kürze hat das Warten ein Ende. Apple hat vor wenigen Tagen die neuen iPhone 16 und iPhone 16 Pro Modelle angekündigt und diese lassen sich ab dem morgigen Tag bei der Telekom, o2 und Vodafone vorbestellen. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine Vorbestellung über den Apple Online Store tätigen und euch so ein iPhone 16 bzw. iPhone 16 Pro ohne Vertrag sicheren. Wann geht es offiziell los? Der Startschuss fällt am morgigen Freitag (13.09.2024) um 14:00 Uhr. Die letzten Jahre haben allerdings gezeigt, dass der ein oder andere Mobilfunkanbieter einen klassischen Frühstart hingelegt hat und schon etwas früher den Button für die Vorbestellungen freigeschaltet hat. Von daher macht es Sinn, auch schon vor 14:00 Uhr die Vorbestellmöglichkeiten im Auge zu behalten. Natürlich informieren wir euch zeitnah, sobald o2, Telekom und Vodafone Vorbestellungen für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro mit Vertrag entgegen nehmen.

Wo bestellt ihr euer iPhone 16 Pro mit Vertrag? Telekom, o2 oder Vodafone?

Anfang dieser Woche hat Apple das Geheimnis rund um die 2024er iPhone-Modelle gelüftet und das neue iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt. Bei nahezu gleichbleibendem Design wurde die Geräte technisch aufgewertet. Neuer A18 (Pro) Prozessor, ein leistungsstärkeres Kamerasystem, größere Display bei den Pro-Modellen, eine neue Aufnahmetaste, WiFi 7 und mehr zeichnen die neuen iPhone 16 Modelle aus.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bei welchem Anbieter man sein neues iPhone 16 bestellt. Bleibt ihr bei eurem Anbieter, so steht möglicherweise eine Vertragsverlängerung im Raum. Oder wechselt ihr?

Die Telekom hatte zuletzt ihre Tarife deutlich aufgewertet und das inkludierte Datenvolumen verdoppelt. Ihr habt die Qual zwischen den einzelnen MagentMobil Tarifen (MagentaMobil Basic, MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL). Alle Tarife enthalten eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, eine HotSpot-Flat und EU-Roaming. In unseren Augen eignen sich in erster Linie der MagentaMobil M und MagentaMobil L, da diese die meisten Bedürfnisse abdecken. Der MagentaMobil M bietet euch beispielsweise 40GB Datenvolumen.

Vodafone setzt weiterhin auf seine GigaMobil-Tarife. Wir können euch den GigaMobil S oder den GigaMobil M empfehlen. Eine Telefon- und SMS-Flat und EU-Roaming sind an Bord. Der GigaMobil S bietet euch aktuell 24GB Highspeed-Volumen und beim GigaMobil M sind es 50GB. Ende September starten neue, verbesserte Vodafone Tarife mit doppeltem Datenvolumen, von denen Neu- und Bestandskunden profitieren können.

Auch o2 ist mit von der Partie und wird ab morgen iPhone 16 (Pro) Vorbestellungen entgegen nehmen. Dabei werden die neuen iPhone 16 Modelle mit den o2 Mobile Tarifen kombiniert. Soll es der o2 Mobile S, o2 Mobile M oder o2 Mobile L Tarif und zwischen 4GB und 70GB sein? Mit der Boost-Option könnt ihr das Datenvolumen verdoppeln und zudem stehen euch mit der Connect-Option bis zu 10 kostenlose-SIM-Karten bis zum o2 Mobile L zur Verfügung. Darüberhinaus bietet euch o2 auch noch einen o2 Mobile XL Tarif mit 280GB sowie die Unlimited Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen an. Mit dem Grow-Vorteil, der in den neuen o2 Mobile Laufzeit-Tarifen enthalten ist, wächst euer mtl. Datenvolumen nach dem ersten Jahr alle 12 Monate an – automatisch 20 Jahre lang und ohne Aufpreis. Wie hoch das Daten-Upgrade pro Jahr ausfällt, hängt von eurem Tarif ab.

iPhone 16 (Pro) ohne Vertrag direkt im Apple Online Store kaufen

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, euer iPhone 16 oder iPhone 16 Pro nicht über einen Mobilfunkanbietern kaufen möchtet, so könnt ihr die Geräte natürlich auch ohne Vertragsbindung auch direkt über den Apple Online Store bestellen. iPhone 16 mit Vertrag oder iPhone 16 ohne Vertrag? Wie fällt eure Wahl aus?