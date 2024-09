Anker hat eine Rückrufaktion gestartet. Es betrifft die Anker Powerbank 335 (A1647). Solltet ihr dieser Powerbank besitzen, so können wir euch nur dringend empfehlen diese nicht mehr zu verwenden und den Rückrufprozess bei Anker einzuleiten.

Anker: Rückrufaktion der Powerbank A1647

Es kommt immer mal wieder vor, dass ein Unternehmen Probleme mit einem Produkt feststellt und dieses zurückruft. Da ist vermutlich kein Unternehmen vor geschützt. Fraglich ist immer nur, wie man damit umgeht. Auch Anker war in den letzten Jahren eins, zwei Mal betroffen und ist in unseren Augen immer sehr transparent mit der Materie umgegangen, so auch jetzt.

Das Unternehmen hat festgestellt, dass einige der Lithium-Ionen-Akkus, die in der Anker 335 Powerbank (Modellnummer A1647) verwendet werden, aufgrund eines Fehlers bei der Herstellung ein Brandrisiko darstellen können. Der Akku in den betroffenen Powerbanks kann überhitzen, was womöglich zum Schmelzen von Kunststoffteilen, Rauchentwicklung und Brandgefahr führen kann.

Anker betont, dass nur eine kleine Anzahl von Akkus (eine Charge, die zwischen dem 30. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024 in den Produkten verwendet wurde) von diesem Problem betroffen sein könnte. Nichtsdestotortz wendet sich der Hersteller aus Vorsicht an alle Kunden, um ein Rückrufprogramm zu starten.

Ihr könnt das Modell eurer Anker Powerbank überprüfen, indem ihr auf der Unterseite der Powerbank nachseht, ob dort die folgende Bezeichnungen stehen: Anker Powerbank, Model: A1647.

Update

Anker hat zwei weitere Produkte zurück gerufen. Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K) und Anker MagGo Power Bank sind ebenso betroffen. Werft einen Blick auf der Anker Support Webseite vorbei.