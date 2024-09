Das iPhone 16 ist da. Nach dem Vorverkaufsstart der iPhone 16 Modelle in der vergangenen Woche findet am heutigen Freitag (20. September 2024) der offizielle Verkaufsstart der Geräte statt (wir berichteten). Dies bedeutet, dass Frühbesteller ihre Geräte ausgeliefert bekommen und diese gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores und bei Apple Partnern landen. Um das heutige Event gebührend zu feiern, erstrahlt Apple Fifth Avenue in den Apple Intelligence Farben.

Apple Fifth Avenue feiert iPhone 16 Verkaufsstart

Apple Fifth Avenue gehört zweifelsfrei den zu bekanntesten Apple Stores rund um den Globus. Zum Verkaufsstart der neuen iPhone 16 Familie hat sich Apple eine ganz besondere Lichtinszenierung des Würfels ausgedacht.

Wie zahlreiche Nutzer festgestellt und in den sozialen Netzwerken geteilt haben, leuchtet der Glaswürfel zum Verkaufsstart des iPhone 16 in den Farben von Apple Intelligence. Aber auch Apple Chef Tim Cook höchstpersönlich, macht auf den dekorierten Store aufmerksam. Konkret leuchtet der Würfel in den gleichen Farben, die auch die neue Siri-Oberfläche auf Basis von Apple Intelligence verwendet.

Tomorrow is glowtime for the iPhone 16 lineup at Apple Fifth Avenue! pic.twitter.com/5Sw0v5h8oC — Tim Cook (@tim_cook) September 20, 2024

Neben dem reinen Farbspiel ist auf dem Würfel „iPhone 16“ und „Hello Apple Intelligence“ zu sehen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Apple den Stores an der Fifth Avenue in New York nutzt, um einen Verkaufsstart zu begleiten. Rund um den Verkaufsstart von Apple Vision Pro war der Store ebenfalls geschmückt.

Auch wenn Apple jetzt schon kräftig Apple Intelligence in den Mittelpunkt rück, dauert es noch wenige Wochen, bis die ersten Apple Intelligence Funktionen auf dem iPhone, iPad und Mac landen. Hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, ein natürlicheres und flexibleres Siri, das Bereinigen Tool in Fotos und viele weitere Apple Intelligence Features starten im Oktober in den USA. Zum Jahresende werden weitere englische Sprachvarianten folgen. Die Unterstützung von „Deutsch“ hat Apple für kommende Jahr bestätigt.