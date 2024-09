Mit der Ankündigung des neuen iPhone 16 (Pro), der Apple Watch 10 und der AirPods 4 hat Apple das Jahr 2024 noch längst nicht abgeschlossen. Bereits im kommenden Monat sollen weitere Produkte angekündigt werden. Auch wenn das neue M4 MacBook Air vermutlich noch nicht dabei ist, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen. Und auch die Displaylieferungen für das kommende Einsteiger-iPad starten jüngsten Informationen zufolge im Oktober.

Displaylieferungen für M4 MacBook Air und neues Einsteiger-iPad starten im Oktober

Display-Analyst Ross Young, sticht in einem Beitrag auf X davon, dass die Displaylieferungen für das M4 MacBook Air und das neue Einsteiger-iPad im Oktober starten. Konkret arbeitet Apple hinter den Kulissen an einem neuen 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M4-Chip sowie an einem neuen 10,9 Zoll iPad.

Im Oktober wird zunächst allerdings mit einem neuen MacBook Pro, einem neuen Mac mini, einem neuen iMac sowie einem neuen iPad mini gerechnet. Ob es auch das neue EInsteiger-iPad auf das Special Event schaffen wird, bleibt abzuwarten. In unseren Augen würde es zumindest Sinn machen, auch dieses vor Weihnachten auf den Markt zu bringen. Mit dem neuen M4 MacBook Air wird allerdings erst im Q1/2024 gerechnet.

Schlussendlich rechnen wir noch in diesem Jahr mit der Ankündigung weiterer Apple Neuheiten. Welche iPads und Macs angekündigt werden, erfahren wir vermutlich in den nächsten vier bis sechs Wochen.