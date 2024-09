Das iPhone 16 bringt im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen deutliche Verbesserungen bei den Akkuspezifikationen mit sich. So zeigen die Angaben der brasilianischen Agentur Anatel (via Blog do iPhone), dass die Akkukapazität bei allen Modellen gestiegen ist, wobei das iPhone 16 Pro den größten Sprung macht.

Akkukapazitäten der iPhone 16 Modelle

Apple selbst verrät traditionell nur die Maximallaufzeiten seiner Geräte; die tatsächliche Akkukapazität zeigt sich in der Regel erst bei einem Teardown oder bei einem Blick in behördliche Dokumente – wenn dies denn möglich ist. Eine solche Gelegenheit erhalten wir nun von der in Brasilien zuständigen Zertifizierungsbehörde für Funktechnologien. Die sogenannte Anatel-Zertifizierung gibt einige Daten zum iPhone 16 Preis, darunter auch die Akkukapazitäten der neuen Modelle.

Hierbei zeigt sich, dass Apple es gelungen ist, die Akkukapazität bei der gesamten iPhone 16 Reihe zu erhöhen. Das iPhone 16 Pro sticht dabei mit einer Steigerung der Akkukapazität um 9,4 % hervor, während die anderen Modelle Verbesserungen von etwa 6 % aufweisen.

iPhone 16: 3.561 mAh (Steigerung um 6,3 %)

iPhone 16 Plus: 4.674 mAh (Steigerung um 6,6 %)

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh (Steigerung um 9,4 %)

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh (Steigerung um 6 %)

Zum Vergleich die iPhone 15 Modelle:

iPhone 15: 3349 mAh

iPhone 15 Plus: 4383 mAh

iPhone 15 Pro: 3274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4422 mAh

Verbesserte Akkulaufzeit

Die Kombination aus größeren Akkukapazitäten, neuen A18 und A18 Pro Chips und thermischen Verbesserungen hat zu einer spürbar längeren Akkulaufzeit bei allen iPhone 16 Modellen geführt. Die Pro-Modelle, insbesondere das iPhone 16 Pro und Pro Max, weisen die deutlichsten Verbesserungen bei der Nutzungsdauer auf. Nachfolgend die offiziellen Angaben von Apple:

iPhone 16: 22 Stunden Videowiedergabe, 18 Stunden Videostreaming, 80 Stunden Audio.

iPhone 16 Plus: 27 Stunden Videowiedergabe, 24 Stunden Videostreaming, 100 Stunden Audio.

iPhone 16 Pro: 27 Stunden Videowiedergabe, 22 Stunden Videostreaming, 85 Stunden Audio.

iPhone 16 Pro Max: 33 Stunden Videowiedergabe, 29 Stunden Videostreaming, 105 Stunden Audio.

Zum Vergleich hier die Angaben zu den Akkulaufzeiten beim iPhone 15:

iPhone 15: 20 Stunden Videowiedergabe, 16 Stunden Videostreaming, 80 Stunden Audio.

iPhone 15 Plus: 26 Stunden Videowiedergabe, 20 Stunden Videostreaming, 100 Stunden Audio.

iPhone 15 Pro: 23 Stunden Videowiedergabe, 20 Stunden Videostreaming, 75 Stunden Audio.

iPhone 15 Pro Max: 29 Stunden Videowiedergabe, 25 Stunden Videostreaming, 95 Stunden Audio.

Schnelleres MagSafe-Ladeverfahren

Die iPhone 16 Serie bietet zudem eine verbesserte MagSafe-Ladefunktion, die jetzt in Verbindung mit einem 30 W-Ladegerät eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 25 W erreicht. Bis dato konnte man per MagSafe nur mit bis zu 15 W das iPhone aufladen. Mit der neuen Schnellladefunktion können Nutzer ihre iPhones in nur 30 Minuten zu 50 Prozent aufladen.

Das neue MagSafe Ladegerät ist in den Längen 1 Meter (49 Euro) und 2 Meter (59 Euro) ab sofort über den Apple Online Store erhältlich. Die iPhone 16 Modelle feiern am Freitag ihren offiziellen Verkaufsstart.