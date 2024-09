Sonos hat ein weiteres App-Update veröffentlicht, um diese nach dem großen Update im Mai wieder auf den Stand der Dinge zu bringen. Neben neuen Funktionen und Verbesserungen sind auch verschiedene Bugfixes und Leistungsoptimierungen an Bord.

Sonos-App: Update auf Version 80.09.05 bringt weitere Verbesserungen

In den letzten Monaten haben wir mehrfach über die komplett neu entwickelte Sonos-App berichtet. Diese ist in einem so schlechten Zustand veröffentlicht worden, dass die Entwickler seitdem händeringend daran arbeiten, diese wieder auf Vordermann zu bringen.

Bevor die Arc Ultra und der Sub 4 angekündigt werden, sollte Sonos zusehen, dass die App wieder normal läuft und alle Funktionen an Bord hat, die vor dem großen Update an Bord waren. Mit dem App-Update auf Version 80.09.05 gibt es nun den nächsten Schwung an Optimierungen. In den Release-Notes heißt es

Verbesserungen im Einrichtungsprozess

Hinzugefügte Möglichkeit, das Erscheinungsbild zwischen hellem Modus/dunklem Modus/Systemstandard zu wählen

Verbesserte Warteschlangenverwaltung einschließlich der Möglichkeit, umzuordnen, einzelne Elemente zu löschen und zu scrollen

Verbesserte Leistung beim Durchsuchen von Inhalten auf der Startseite und in der Suche

Fortlaufende Verbesserungen der Benutzeroberfläche

Hinzugefügte Trueplay-Unterstützung für iOS18

Diese Version wird über mehrere Tage hinweg schrittweise für die Benutzer ausgerollt. Nach dem reinen App-Update sollte ihr in der Sonos-App prüfen, ob dort auch ein Update für eure Lautsprecher bereitsteht.