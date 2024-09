Knapp zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die neuen AirPods 4 angekündigt hat. Genau genommen, wurden gleich zwei Ausführungen der AirPods 4 präsentiert. Der Hauptunterschied beider Modelle liegt in der aktiven Geräuschunterdrückung. In einem aktuellen Interview hat sich Apple nun zu den neuen Kopfhörern geäußert.

AirPods 4: Apple spricht über die aktive Geräuschunterdrückung

Die AirPods 4 haben – genau wie das iPhone 16 (Pro) und die Apple Watch 10 – am vergangenen Freitag ihren Verkaufsstart gefeiert. Wie wir es von Apple gewohnt sind, wird ein Verkaufsstart oftmals von Interview begleitet. Nun haben sich Apple Vice President of Hardware Engineering Kate Bergeron und AirPods Marketing Director Eric Treski im Interview mit Engadget zu den neuen AirPods 4 geäußert. So sprechen die beiden Apple Manager darüber, wie es Apple gelungen ist, eine aktive Geräuschunterdrückung zu implementieren, obwohl die AirPods 4 über ein Open-Ear-Design und nicht wie dir AirPods Pro über Silikontips verfügen.

Laut Apple sind der H2-Chip und „Computational Audio“ wichtige Faktoren für die erstmalige Integration von ANC in die Standard-AirPods. So bestätigte Bergeron, dass die aktive Geräuschunterdrückung in vielerlei Hinsicht sogar rechenintensiver als bei den AirPods Pro sie.

Treski fügte hinzu, dass es wirklich schwer sei, diese großartige ANC-Qualität in einem Produkt ohne Silikontips zu erreichen. Demnach ermöglicht die Leistung des H2 das Ganze. Apple hat viel mit dem H2-Chip unternommen, um die ANC-Qualität zu verwalten und über die Mikrofone auf Umgebungsgeräusche zu achten, um sicherzustellen, dass man so viel wie möglich ausblendet. Apple fügte hinzu, dass auch die überarbeitete Form und akustische Architektur der AirPods 4 dazu beiträgt, dass die Ohrhörer über eine effektive automatische Geräuschunterdrückung (ANC) verfügen. Das vollständige Interview findet ihr hier.

Bei den AirPods 4 wählt ihr zwischen zwei Modellen. AirPods 4 und AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Neben der aktiven Geräuschunterdrückung gibt es einen weiteren Unterschied zwischen den Modellen. Das Das kabel­lose Ladecase (USB‑C) der AirPods 4 mit ANC funk­tio­niert mit dem Apple Watch Lade­gerät und Qi zertifi­zierten Lade­geräten. Zudem hat es einen Laut­sprecher für „Wo ist?“.

Die AirPods 4 schlagen mit 149 Euro zu Buche, die AirPods 4 mit ANC kosten 199 Euro.

