Mit dem Verkaufsstart der iPhone 16 Generation müssen wir nicht lange auf das erste Teardown-Video warten. Den Start macht der YouTube-Kanal REWA, der sich den inneren Werten des iPhone 16 Pro widmet und bei der Gelegenheit den neuen Akku und das verbesserte thermische Design enthüllt.

Neuer Akku mit Metall-Ummantelung und höherer Energiedichte

Eine der Entdeckungen in dem neuen Video ist der metallumschlossene Akku des iPhone 16 Pro. Das bestätigt frühere Gerüchte und stellt eine Abkehr vom Design des Vorgängermodells dar. Interessanterweise zeigt ein separates Teardown-Video, dass das iPhone 16 Pro Max immer noch einen Akku hat, der in schwarzer Folie statt in Metall verpackt ist.

Laut Apple verwenden einige iPhone 16 Akkus einen Klebstoff, der sich leicht mit einer Niederspannungsladung, z. B. von einer 9V-Batterie, lösen lässt. Diese Änderung soll laut TechCrunch nur für das Standard-iPhone 16 und das iPhone 16 Plus, nicht aber für das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max gelten. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht.

In dem Teardown-Video wurde der Niederspannungs-Entfernungsprozess nicht am iPhone 16 Pro getestet. Zumindest ist zu sehen, dass der Akku des Geräts immer noch klebende Zuglaschen hat, was darauf hindeutet, dass der neue Prozess tatsächlich auf das iPhone 16 und iPhone 16 Plus beschränkt sein könnte.

Der neue Akku des iPhone 16 Pro verfügt über eine Kapazität von 3.582 mAh, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 3.274 mAh des iPhone 15 Pro darstellt. Die Verbesserung deckt sich mit Informationen, die zuvor in einem brasilianischen Zulassungsantrag veröffentlicht wurden.

Verbesserungen im Wärmemanagement

Apples Angaben zur verbesserten Wärmeabführung bei den iPhone 16 Modellen scheinen sich durch den Teardown zu bestätigen. So verfügt das Gehäuse des iPhone 16 Pro über eine größere thermische Abdeckfolie, als es beim iPhone 15 Pro der Fall ist. Die Metall-Ummantelung des Akkus könnte ebenfalls zu einem besseren Wärmemanagement im Gerät beitragen.

Im Vergleich zum iPhone 15 Pro hat das iPhone 16 Pro offensichtlich auch ein etwas kompakteres Logic Board erhalten. Das und weitere Details seht ihr in dem neuen Teardown-Video von REWA: