Das Wall Street Journal berichtet – und beruft sich dabei auf mit der Materie vertraute Personen – dass Qualcomm die vollständige Übernahme von Intel erwähnt. Auch wenn die Übernahem alles andere als in trockenen Tüchern sei, sollen in den letzten Wochen intensive Gespräche in der Angelegenheit geführt worden sein.

WSJ: Qualcomm erwägt die Übernahme von Intel

Würde eine Übernahme von Intel durch Qualcomm eine Überraschung darstellen. Egal, wie die Antwort lautet, es wäre in jedem Fall „ein dickes Ding“.

Intel, das aktuell mit einen Marktwert von knapp 90 Milliarden Dollar bewertet wird, steckt in den letzten Jahren in einer gewaltigen Krise. Allein in diesem Jahr ist der Aktienkurz um knapp 60 Prozent gefallen und die Aussichten sind auf nicht gerade rosig. Im Jahr 2020 verabschiedete sich Apple aus dem Intel-Kundenportfolio und stellte seine Macs auf Apple Silicon Chips um, die auf der ARM-Architektur basieren. Diese sind nicht nur sehr leistungsstark, sondern zugleich auch ziemlich energieeffizient.

Im PC-Geschäft und beim Cloud-Computing blickt Intel nach wie vor auf große Marktanteile. Allerdings sind PC-Hersteller zunehmend daran interessiert, in ARM-Chips zu investieren. Anfang dieses Jahres stellte zum Beispiel Microsoft seine neuen Surface-Laptops mit Qualcomm ARM-Chips vor. Im Vergleich zu x86 ist die ARM-Architektur in Bezug auf Energieverbrauch und Wärmeentwicklung effizienter. Dies dürfte die Krise bei Intel noch verstärken.

Fraglich ist allerdings, ob es schlussendlich zu einer Übernahme von Intel durch Qualcomm kommen wird und inwiefern sich Kartellbehörden in die Materie einschalten. Sollte es jedoch zu einer Übernahme kommen, wäre dies ein entscheidender Wandel in der Computerbranche.