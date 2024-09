Ein Highlight der neuen iPhone 16 Modelle ist zweifelsfrei die neue Kamerasteuerung. In einem aktuellen Interview haben sich Apple Designer nun noch einmal ausführlich zu diesem neuen Feature geäußert und einen Einblick in die Designphilosophie gegeben.

Interview: Apple Designer sprechen über die Kamerasteuerung beim iPhone 16

Human Interface Designer Johnnie Manzari und Senior Director of Product dDsign Rich Dinh haben im Gespräch mit Design Tangents über die neuen Kamerafunktionen des iPhone 16 gesprochen. Ein Großteil des Interviews drehte sich um die Apple-Designphilosophie und darum, wie Designer herausfinden, was gut und was nicht gut ist.

So sagte Dinh

„Ich glaube, die Leute denken manchmal, wir hätten ein Rezept, an das wir uns halten müssen, wenn wir diese Geräte herstellen, wenn wir an diese Geräte denken, aber das ist wirklich nicht der Fall. Wir haben uns wirklich auf das Kundenerlebnis konzentriert und nicht versucht, neue Hardware oder neue Software zu entwickeln, sondern wirklich, wie wir dieses Kundenerlebnis und die iPhone-Nutzung verbessern.“

Diese Philosophie spiegelt sich auch in der neuen Kamerasteuerung wieder. Dinh weist darauf hin, dass der Knopf so gestaltet wurde, dass er eher unauffällig ist und bündig am Gerät anliegt. So hofft Apple, dass sich das Smartphone im Alltagsgebrauch in Bezug auf Griff und Handhabung so wie bisher anfühlt. Allerdings hat Apple eine kleine Fase hinzugefügt, um ein wirklich schönes Gefühl beim halben und vollen Drücken mit bündiger Tastenbetätigung zu ermöglichen.

Und indem man eine Taste entworfen hat, die sowohl vollständiges als auch halbes Drücken erkennt, erkannten die Designer, dass sie den verspielten Aspekt einer speziellen Kamerataste nutzen konnten.

Manzaro fügte hinzu

„Die Idee, dass man durch leichtes Drücken der Taste dem Telefon signalisieren kann, dass man eine Aufnahme machen möchte, führte zu allen möglichen interessanten neuen Erfahrungen, die Apple zu entwickeln begann“.

Sing gab weiter zu Protokoll

„Ich bin wahrscheinlich eher ein Fotograf auf Prosumer-Niveau und habe die Zoom-Steuerung mit den Fingerspitzen und den Bildschirm wirklich frei von jeglichen Hindernissen bei der Komposition und dem, was man sieht“, bemerkt Dinh. „Man macht diese Videos von Familie, Freunden, Kindern usw. und es fühlt sich filmisch an.“

Apple beschreibt die Kamerasteuerung unter anderem wie folgt