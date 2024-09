Seit Freitag ist das neue iPhone 16 sowie das iPhone 16 Pro offiziell im Handel. Ihr könnte die Geräte wahlweise bei Apple, den deutschen Mobilfunkanbietern sowie bei weiteren Apple Händlern kaufen. Oftmals Lohnt sich ein Kauf bei dem Mobilfunkanbietern, da ihr dort bequem das passende Smartphone mit dem passenden Tarif kombinieren könnt. Bei o2 erhaltet ihr das iPhone 16 (Pro) für nur 1 Euro Anzahlung. Egal, ob ihr euch für ein iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro oder iPhone 16 Pro Max interessiert, die Anzahlung für das Gerät beträgt nur 1 Euro. Im Rahmen einer aktuellen Aktion streicht o2 zudem den einmaligen Anschlusspreis von 39,99 Euro.

iPhone 16 (Pro) bei o2 nur 1€ [inkl. Tarif-Tipp]

Bevor wir auf die einzelnen Tarifangebote für das iPhone 16 und iPhone 16 Plus zu sprechen kommen, werfen wir einen Blick auf die aktuellen Lieferzeiten bei o2. Alle Modelle des iPhone 16, iPhone 16 Plus und iPhone 16 Pro sind bei o2 sofort lieferbar. Egal, für welche Speichergröße oder Farbe ihr euch entscheidet, die Geräte sind auf Lager und treffen somit zeitnah bei euch ein. Lediglich beim iPhone 16 Pro Max gibt es Verzögerungen. Hier spricht der Mobilfunkanbieter von rund vier Wochen Lieferzeit.

Blicken wir etwas näher auf die o2-Konditionen und konzentrieren wir uns dabei auf den Tarif o2 Mobile M.

o2 Mobile M

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen

+5 GB jedes Jahr mtl. mehr

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

In unseren Augen deckt dieser Tarif die meisten Bedürfnisse ab. Neben dem Tarif entscheidet ihr euch für das passende Apple Smartphone.

iPhone 16 (128GB) mit o2 Mobile M mit 25GB+

iPhone 16 Plus (128GB) mit o2 Mobile M mit 25GB+

iPhone 16 Pro (128GB) mit o2 Mobile M mit 25GB+

iPhone 16 Pro Max (256GB) mit o2 Mobile M mit 25GB+

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro anfallen.

o2 Mobile M Boost mit 50GB+ als Alternative

Reichen euch die 25GB+ im o2 Mobile M nicht aus, so könnt ihr die Boost-Option in Erwägung ziehen. Für nur 5 Euro mehr pro Monat erhaltet ihr das doppelte Datenvolumen. SO stehen euch monatlich 50GB+ statt 25GB+ monatlich zur Verfügung. Dies ist jedoch nicht der einzige Vorteil der Boost-Option. Ihr erhaltet zudem bis zu zehn kostenlose SIM-Karten, die ihr in eurem iPad, im Fahrzeug oder wo auch immer nutzen könnt.

>> Hier geht es zum iPhone 16 (Pro) bei o2 <<