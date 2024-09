Apple hat vergangene Woche die neue Apple Watch Series 10 vorgestellt. Während es im letzten Jahr noch ein recht zurückhaltendes Upgrade der Apple Watch gab, schaltet das Unternehmen jetzt einen Gang höher. Zum Jubiläum der hauseigenen Smartwatch hat sich Apple einige interessante Neuerungen einfallen lassen. Apples Designteam hat sich zum Verkaufsstart mit British GQ zusammengesetzt und einige interessante Einblicke in die neueste Version der beliebten Smartwatch gegeben.

Größere Displays eröffnen neue Möglichkeiten

Die Series 10 führt größere Displays ein, eine Neuerung, die erstmals bei der Apple Watch Ultra zu sehen war. Das zuvor 41 mm Gehäuse wächst auf 42 mm an und das 45 mm Modell auf 46 mm. Der Rahmen ist dabei schmaler geworden und das Display wölbt sich noch etwas weiter über den Gehäuserand hinaus. So bleibt das Gehäuse im Vergleich zum Vorgänger weitgehend gleich groß.

Das größere Display hat einen bis zu 30 Prozent größeren aktiven Displaybereich als die Apple Watch Series 4, Series 5 und Series 6 und einen bis zu 9 Prozent größeren als die Apple Watch Series 7, Series 8 und Series 9.

Alan Dye, einer der Designchefs von Apple, erklärte in dem Interview, wie sich diese Änderung auf das Nutzererlebnis auswirkt. „Wir sind so gut darin geworden, für ein sehr kleines Display zu entwerfen, und das erfordert echte Effizienz bei jedem Pixel“, so Dye. Die größere Bildschirmfläche ermöglicht eine Verschiebung der Designprioritäten und eröffnet den Nutzern neue Möglichkeiten der Interaktion mit ihren Geräten.

Das verbessert unter anderem die Lesbarkeit und Benutzer­freundlichkeit. In Apps wie Nachrichten, Mail oder News können Nutzer eine zusätzliche Zeile Text sehen oder die Schriftgröße vergrößern, ohne dass sich die Inhalte ändern. Das größere Display macht es auch einfacher, Nachrichten zu schreiben, ein Workout zu pausieren oder einen Code einzugeben.

Innovative Zifferblätter

Neue Zifferblätter in watchOS 11 sind entwickelt worden, um das größere Display und die schnellere Aktualisierungsrate der Apple Watch Series 10 voll zu nutzen. Das Wandel-Zifferblatt hat ein klares grafisches Design, das das Display Sekunde für Sekunde mit Farbe füllt.

Das Reflexionen-Zifferblatt hat eine einzigartige schimmernde Anzeige und ist auf die stark reflektierende Beschaffenheit der neuen Titangehäuse abgestimmt worden. Dye beschrieb, wie das Reflexionen-Zifferblatt von handgefertigten Guilloche-Zifferblättern inspiriert wurde, die man bei Luxusuhren findet. Mithilfe des Gyroskops, der Sensoren und des größeren Displays der Uhr erzeugt das Zifferblatt einen dynamischen, schimmernden Effekt, der auf die Umgebung des Trägers reagiert.

Langlebigkeit steht im Mittelpunkt

Molly Anderson, eine weitere Designerin von Apple, ging auf Bedenken bezüglich der Haltbarkeit der neuen schwarzen Apple Watch Ultra 2 ein und hob die robuste Konstruktion des Geräts hervor. „Die diamantartige Kohlenstoffbeschichtung ist sogar härter als die Oberfläche von natürlichem Titan“, so Anderson. Diese Beschichtung bietet eine außergewöhnliche Kratzfestigkeit und sorgt dafür, dass die Uhr auch unter schwierigen Bedingungen ihr Aussehen beibehält.

Designphilosophie und Zukunftsaussichten

Das Designteam von Apple betont in dem Interview das Engagement für Innovation und respektiert gleichzeitig das Erbe der traditionellen Uhrmacherkunst. Viele Teammitglieder besitzen analoge Uhren und zeigen damit ihre Wertschätzung für die Uhrmacherkunst. Zudem äußerte sich Dye begeistert darüber, Apple Watches auf roten Teppichen zu sehen, was auf die wachsende kulturelle Bedeutung des Geräts hinweist.

Die Herangehensweise des Teams an das Design zeichnet sich durch kontinuierliche Erkundung und die Bereitschaft aus, neue Ideen anzunehmen. Wie Dye es ausdrückte, hat Apple „überhaupt keine Angst vor dem Neuen“. Dieses Ethos lässt hoffen, dass zukünftige Versionen der Apple Watch die Grenzen der Wearable Technology weiter verschieben werden.