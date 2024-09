Die Beats Studio Pro wurden um eine neue Farboption in mattem Weiß erweitert, womit der Over-Ear-Kopfhörer farblich einen AirPods-Vibe erhält. Die neue Farboption kommt etwas mehr als ein Jahr nach der ursprünglichen Markteinführung des Studio Pro (hier unser Beats Studio Pro Test) und folgt auf die jüngsten Farbergänzungen, darunter eine Zusammenarbeit mit Kim Kardashian.

Die Apple-Marke Beats setzt mit der neuen Beats Studio Pro Variante ihre Tradition von Partnerschaften mit Prominenten fort. So zeigt der Quarterback der Buffalo Bills, Josh Allen, den neuen Studio Pro Kopfhörer in mattem Weiß auf X. Wie die Kim Kardashian-Kollektion enthält auch die mattweiße Version eine farblich abgestimmte Nylontasche und unterscheidet sich damit von den Originalfarben, die mit einer schwarzen Tasche geliefert werden.

Fall means a whole season of @JoshAllenQB. Keep your game-day focus with Beats Studio Pro, now available in Matte White exclusively at @amazon. pic.twitter.com/0YjiOtiXbN

— Beats by Dre (@beatsbydre) September 22, 2024