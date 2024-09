Ein weiterer iPhone-Launch, ein weiterer DXOMark-Kameratest. Das französische Analyseunternehmen hat das iPhone 16 Pro Max als Top-Performer im Bereich Video eingestuft. So zeigte Apples neuestes Smartphone hervorragende Videofähigkeiten, insbesondere in Bezug auf die Belichtung und Farbgenauigkeit. Die Tester stellten jedoch bei den Zoom-Fähigkeiten Mängel fest, weswegen das iPhone 16 Pro Max in der Gesamtbewertung auf dem vierten Platz landet.

Video-Champion mit Schwächen beim Zoomen

In den umfassenden Tests von DxOMark erhielt das iPhone 16 Pro Max eine Punktzahl von 157 und lag damit hinter dem Huawei Pura 70 Ultra, dem Google Pixel 9 Pro XL und dem Honor Magic6 Pro. Auch wenn das Gerät nicht den ersten Platz belegt, kann es in einigen Bereichen die besten Werte vorweisen.

Besonders hervorzuheben ist die Videoperformance, die mit 159 Punkten die höchste Punktzahl aller getesteten Smartphones erreichte. Die Tester lobten die konsistente Belichtung sowie Farbgenauigkeit unter verschiedenen Bedingungen und stellten fest, dass das iPhone 16 Pro Max das beste Verhältnis zwischen Textur und Rauschen bietet, das man bisher gesehen hat. Professionelle Funktionen wie ProRes-Profile im Log- und HDR-Modus sowie die neue 4K120fps-Fähigkeit beeindruckt DxOMark ebenfalls.

Im Bereich der Fotografie wurde das iPhone 16 Pro Max für seine Farbleistung gelobt, die eine breite Palette an lebendigen Farbtönen und anpassbaren Optionen bietet. Weitere Highlights sind die zahlreichen Bearbeitungswerkzeuge, die präzise Bildvorschau und die geringe Auslöseverzögerung.

Die Zoomfunktion mit dem neuen Tetraprismen-Objektivsystem wies jedoch einige Ungereimtheiten auf. Die Tester beobachteten einen Detailverlust zwischen dem 2-fachen und dem 5-fachen Bereich, was möglicherweise auf die Verwendung unterschiedlicher Sensoren für jede Vergrößerungsstufe zurückzuführen ist.

Im DXOMark-Fazit heißt es: