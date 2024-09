In der vergangenen Woche hat Apple die finale Version von iOS 18 veröffentlicht. Damit sind die Arbeiten an iOS 18 allerdings noch lange nicht abgeschlossen. In den kommenden Wochen und Monaten sind viele kleinere und größere Updates zu erwarten. Doch wie geht es nun weiter? Wann ist mit größeren Updates zu rechnen und welche neuen Funktionen werden diese an Bord haben? Die Kollegen von Kollegen von Bloomberg haben sich den Fragen gewidmet und eine Roadmap für die kommenden X.1, X.2, X.3 und X.4 Updates aufgestellt.

iOS 18: Das ist die Roadmap für dir X.1, X.2, X.3 und X.4 Updates

Auch wenn sich Apple zuletzt verstärkt den Arbeiten rund um iOS 18.0 gewidmet haben dürfte, laufen im Hintergrund seit längerem die Arbeiten an den nächsten größeren Updates. Bevor Apple im nächsten Monat die finale Version von iOS 18.1 veröffentlichen wird, rechnen wir mindestens noch mit einem Update auf iOS 18.0.1. Gut möglich, dass zuvor auch noch iOS 18.0.2 als weiteres Bugfix-Update erscheinen wird. Nicht falsch verstehen, iOS 18 läuft auf unseren Geräten ziemlich harmonisch, nichtsdestotrotz schleichen sich bei großen Updates immer mal ein paar Fehler ein, die Apple zeitnah beseitigt.

Was bringt iOS 18.1?

Zurück zu den größeren „Punkt-Updates“. Apple hat bereits die Freigabe des ersten großen Updates für Oktober angekündigt. Dieses hat die ersten Funktionen von Apple Intelligence an Bord und dürfte sich als iOS 18.1 ausgeben. Mit an Bord sind dann unter anderem folgende Funktionen: Hilfreiche Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen in Mail und von Mitteilungen, ein natürlicheres und flexibleres Siri, das Bereinigen Tool in Fotos und weitere Apple Intelligence Features.

Bislang hat Apple vier Beta-Versionen sowie eine erste Public Beta zu iOS 18.1 freigegeben. Aus diesen geht ebenfalls hervor, dass Apple Anpassungen am Kontrollzentrum (Konnektivitätsbereich) sowie bei der Siri-Texteingabe (Type-to-Siri) vornimmt. Trotz fortgeschrittenem Beta-Stadium gibt es noch verschiedene Fehler im System. So lassen sich beispielsweise einige Buttons im Zusammenhang mit der Hörgesundheit aktuell nicht dauerhaft entfernen. Ein paar Wochen hat Apple noch, um diese Fehler zu beseitigen.

X.2, X.3 und X.4

Blicken wir weiter nach vorn und die Updates nach iOS 18.1. Das kommende iOS 18.2 Update wird Funktionen wie Genmoji, Image Playground und ChatGPT beinhalten. Aber auch Zusammenfassungen für den Sperrbildschirm und die neue Mail-App könnten das X.2 Update erreichen. Es heißt, dass Apple im November eine „fehlerfreie“ Version erreichen möchte und die finale Freigabe von iOS 18.2 für Dezember plant. Im Dezember wird Apple dann auch Apple Intelligence in weiteren englischen Sprachvarianten zur Verfügung stellen (Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Großbritannien).

Ende dieses Jahres möchte Apple eine „fehlerfreie“ Version von iOS 18.3 erreichen und diese im Januar für alle Nutzer zur Verfügung stellen. Allerdings soll es sich beim X.3 Update um ein kleineres Update handeln. Das größte Update nach iOS 18.1 soll dann wieder iOS 18.4 mit einer Vielzahl weitere Apple Intelligence Funktionen und den neuen Siri-Features bieten. Vor März ist mit der Freigabe von iOS 18.4 allerdings nicht zu rechnen.

Im Laufe des kommenden Jahres wird Apple Intelligence auch für weitere Sprachen verfügbar sein, darunter Deutsch, Chinesisch, Französisch, Japanisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Koreanisch und Vietnamesisch.