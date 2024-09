Die Apple eigene Shazam-App hat im Laufe des heutigen Tages ein Update verpasst bekommen und steht nun in Version 18.0 im App Store bereit. Mit an Bord ist die Unterstützung von Musikhaptik in iOS 18.

Shazam-App unterstützt jetzt Musikhaptik in iOS 18

Auf die neue Funktion bzw. Bedienungshilfe „Musikhaptik“, die iOS 18 mit sich bringt, haben wir euch erst vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht. Mit „Musikhaptik“ entdeckt ihr ein neues Hörerlebnis mit haptischem Feedback, wenn Musik wiedergegeben wird. Konkret spricht Apple von haptischem Klopfen, Texturen und raffinierten Vibrationen, die im Takt von Tausenden Titeln synchronisiert werden.

Apple bewarb die Funktion „Musikhaptik“ damit, dass diese in Apple Music, Music Classical, Shazam und unterstützen Drittanbieter-Apps verfügbar ist, wenn euer iPhone mit WLAN oder Mobilfunk verbunden ist. Allerdings fehlte bis dato das Update für die Shazam-App. Dieses steht nun in Form von Version 18.0 im App Store bereit.

Musikhaptik wird auf dem iPhone 12 und neuer (mit Ausnahme des iPhone SE der dritten Generation) unter iOS 18 und höher unterstützt. Die Funktion kann unter iPhone -> Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Musikhaptik aktiviert werden. Dort seht ihr euch, welche eurer Apps die Funktion unterstützt.