Das iPhone 16 befindet sich seit Ende letzter Woche im Handel. Wie wir es von verschiedenen Reparaturdienstleistern gewohnt sind, schnappen sich diese kurz nach dem Verkaufsstart die Geräte, um einen Blick ins Innere zu werfen, diese fein säuberlich auseinanderzuschrauben und die Reparierbarkeit zu bewerten. In diesem Jahr spielt ein 9-Volt-Block eine besondere Rolle.

Video zeigt einfachen Akkutausch beim iPhone 16

In den letzten Tagen wurde bereits bekannt, dass Apple verschiedene Maßnahmen getroffen hat, damit sich die neuen iPhone 16 Modelle leichter reparieren lassen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf einem vereinfachten Akkutausch. Diese Neuerung betrifft nur die Non-Pro-Modelle der iPhone 16 Serie. Allerdings können wir uns gut vorstellen, dass Apple Designänderungen vornehmen wird, damit die Pro-Modelle der iPhone 17 Familie im kommenden Jahr ebenfalls davon profitieren. Aber auch für weitere Endgeräte, MacBooks, iPads etc. könnte diese Neuerung zukünftig eingesetzt werden.

Was hat es mit dem vereinfachten Akkutausch und mit einem 9-Volt-Block auf sich? Apple verwendet bei für die Akkus des iPhone 16 und iPhone 16 Plus einen Klebstoff , der sich mit Niederspannungsstrom lösen lässt. Der Akku kann, nachdem kurz Zeit Niederspannungsstrom anliegt, einfach aus dem Gehäuse entfernt werden. Dieses neue Verfahren ersetzt das bisherige Verfahren, bei dem der Akku mit normalen Klebstoff befestigt ist und sich mit Hilfe von dehnbaren Klebelaschen entfernt werden kann. Dies ist allerdings durchaus schwierig und die Laschen versorgen hin- und wieder ihren Dienst, so dass der Akku aus dem Geräte mit einem Werkzeug heraus gehebelt werden muss.

Der neue und elektrisch aktivierte Klebstoff, der den Akku im Gehäuse des iPhone 16 festhält. ist deutlich komfortabler. Man legt schwachen elektrischen Strom, wie ihn zum Beispiel ein 9V-Block bietet, an den Klebstoff an und kurz Zeit später löst sich dieser und der Akku kann oder Mühe entfernt werden.

In ihrem Teardown geht iFixit auch noch auf ein paar weitere Fragen rund um die neuen Geräte ein. Ist die Kamerasteuerung ein echter Button oder nur simuliert? Welche weiteren Designänderungen hat Apple im Gehäuse vorgenommen? Lässt sich der Klebstoff für den Akku mit einer umgekehrt angeschlossenen 9V-Batterie wieder nutzen?

Alles in allem lobt iFixit die Maßnahmen, die Apple an den Gräten vorgenommen hat und sieht einen deutlichen Schritt in verbesserter Reparierbarkeit. Alles in allem vergibt iFixit 7 von 10 Punkten für die Leichtigkeit der Reparatur.