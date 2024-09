Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die fünfte Beta zu iOS 18.1 veröffentlicht. Die Intervalle zwischen den Beta-Versionen werden kürzer und Apple steuert langsam aber sicher auf die finale Version zu. Diese wird im kommenden Monat freigegeben und hat die ersten Apple Intelligence Funktionen an Bord. Dies sind jedoch nicht die einzigen Neuerungen, die das kommende X.1 Update mit sich bringt. Wir blicken auf die Veränderungen der Beta 5.

Die Neuerungen bietet die iOS 18.1 Beta 5

Kontrollzentrum

Mit der Freigabe von iOS 18 hat Apple größere Änderungen am Kontrollzentrum vorgenommen. Dieses könnt ihr nun deutlich flexibler und nach euren Wünschen anpassen. Auch gibt es mit iOS 18 mehrere Seite im Kontrollzentrum, dass ihr den Schnellzugriff thematisch zusammenfassen könnt.

Mit der Beta 5 zu iOS 18.1 hat Apple hier noch einmal Hand angelegt und nützliche Veränderungen vorgenommen. Bis dato gab es keinen einzelnen Knopf für Wi-Fi und VPN. Dies ändert sich mit der Beta 5, so dass dann nahezu für jede Konnektivitäts-Option ein eigener Knopf zur Verfügung steht. Lediglich AirDrop und Satellit fehlen noch.

Darünberhinaus gibt es eine kleine aber feine Anpassung im Kontrollzentrum. Mit der Beta 5 führt Apple einen neuen Reset-Button ein, mit der ihr das Kontrollzentrum auf die Werkseinstellungen zurück setzen könnt.

Selfie-Option für iPhone 16 Kamerasteuerung

Alle vier iPhone 16 Modelle verfügen über die neue Kamerasteuerung. Dabei handelt es sich um einen Kameraknopf an der Längsseite der Geräte, über den ihr die Kamera-App öffnen, Fotos und Videos aufnehmen sowie verschiedene Einstellungen vornehmen könnt.

Mit der Beta 5 zu iOS 18.1 könnt ihr über die Kamerasteuerung nun auch zwischen der Hauptkamera und der Frontkamera wechseln. Ihr öffnet die Kamera-App, drückt zweimal leicht auf die Kamerasteuerung und navigiert zum Kamera-Menü. Dort könnt ihr nun nach nach links wischen und die neue Selfie-Option auswählen.

iPhone Mirroring unterstützt jetzt Drag and Drop [ioS 18.1 und macOS 15.1]

Mir iPhone Mirroring habt ihr am Mac Zugriff auf euer iPhone. Ihr könnt zwischen den Seiten auf dem Home­screen hin- und herstreichen wichtige Apps öffnen und nutzen, Die Tastatur, das Trackpad und die Maus am Mac verwenden und mehr. Mit dem kommenden Update auf iOS 18.1 und macOS 15.1 können Inhalte per Drag & Drop reibungslos zwischen iPhone und Mac bewegt werden.

Hinweis: iPhone Mirroring steht aktuell nicht in Deutschland zur Verfügung.

Schnellnotizen als Button auf dem Sperrbildschirm

Mit iOS 18 habt ihr die Möglichkeit, den Schnellzugriff auf die Taschenlampe und die Kamera-App auf dem Sperrbildschirm auszutauschen und stattdessen den Schnellzugriff auf den Taschenrechner, Kurzbefehle oder was auch immer festzulegen. Mit der Beta 5 von iOS 18.1 gibt es einen neuen Button, so das ihr über den Sperrbildschirm auch die Schnellnotizen erreichen könnt.