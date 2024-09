Mit iPhone Mirroring hat Apple eine spannende Funktion auf den Mac gebracht. Einziges Problem? Ihr findet die iPhone Mirroring-App zwar auf eurem Mac, die Funktion steht hierzulande allerdings nicht zur Verfügung. Mit dem kommenden Update auf iOS 18.1 und macOS 15.1 bohrt Apple das Feature nochmal ein Stück auf.

iPhone Mirroring jetzt auch mit Drag-an-Drop [Beta 5 zu iOS 18.1 und macOS 15.1]

Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 5 zu iOS 18.1 und macOS 15.1 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich ein weiteres Mal mit den kommenden X.1 Updates zu beschäftigen. Neben verschiedenen Anpassungen legt Apple auch nochmal an iPhone Mirroring Hand an.

iPhone Mirroring? Was ist das überhaupt?

macOS Sequoia und iOS 18 bringen den Mac und das iPhone enger zusammen. Mit iPhone Mirroring habt ihr vollen Zugriff auf euer iPhone und könnt damit interagieren – direkt auf eurem Mac. Das Hintergrundbild und die Symbole werden genau wie auf dem iPhone angezeigt und man kann zwischen den Seiten auf dem Home­screen hin- und herstreichen oder wichtige Apps öffnen und nutzen. Ihr könnt auch die Tastatur, das Trackpad und die Maus auf dem Mac verwenden, um mit dem iPhone zu interagieren und sogar Audio kann wiedergegeben werden.

Eine weitere Funktion für iPhone Mirroring hatte Apple bereits angekündigt, diese wird nun mit iOS 18.1 und macOS 15.1 umgesetzt. Die Rede ist von Drag and Drop. Inhalte können per Drag & Drop reibungslos zwischen iPhone und Mac bewegt werden. Das iPhone bleibt dabei gesperrt, sodass niemand darauf zugreifen oder sehen kann, was passiert. Das Ganze funktioniert intuitiv. Ihr öffnet am Mac zum Beispiel die Fotos-App auf dem iPhone. Anschließend zieht ihr ein Foto herüber und dieses wird in die Fotos-App importiert. Ähnlich geht ihr auch beim Datei-Transfer etc. vor.

Die Freigabe der finalen Version von iOS 18.1 und macOS 15.1 ist für Oktober angekündigt.