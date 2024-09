Bei einem Spaziergang durch New York City traf der Komiker Jimmy Fallon am Freitag auf Apple-CEO Tim Cook, um über das neue iPhone 16 und Cooks Liebe zum ikonischen Apple Store in der Fifth Avenue zu sprechen. Das ganze startete natürlich mit einem lockeren Scherz, wie man es von Fallon aus seiner Tonight Show kennt.

Ein Spaziergang im Central Park

Nach einem holprigen Start in der „erweiterten Realität“ mit der Apple Vision Pro sehen wir in einem neuen Video, wie Fallon und Cook entspannt zum Apple Store an der Upper East Side schlenderten. Bei der Gelegenheit erklärte Apples CEO, dass er bei jeder größeren Markteinführung stets versucht, den Standort an der Fifth Avenue zu besuchen. Fallon scherzte über Cooks Rockstar-ähnlichen Empfang durch die Fans, aber Cook führte dies bescheiden auf die Liebe der Menschen zu Apple zurück.

Die beiden sprachen über Cooks 27-jährige Karriere bei Apple, wobei er zugab, dass er nie erwartet hätte, CEO zu werden. Im Bereich der Technologie zeigte sich Cook begeistert von Apple Intelligence. Er sprach über kommende Funktionen wie die automatische E-Mail-Zusammenfassung und lustige neue kreative Tools wie Genmoji und Image Playground.

Bei Genmoji handelt es sich um eine von der KI unterstützte Funktion, mit der man neue Emojis für den eigenen Gebrauch erstellen lassen kann. Alles, was man tun muss, ist, einzugeben, welche Art von Emoji man gerne hätte. iOS 18 wird dann ein neu erstelltes Emoji zur Verwendung präsentieren.

Image Playground bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Apple Intelligence neue Bilder erstellen zu lassen, und zwar auf eine zugängliche Weise. Es beginnt mit der Auswahl eines Bildstils (Animation, Illustration, Skizze). Von hier aus lässt sich eine Reihe von Bildkonzepten mithilfe der vorhandenen Kategorien wie Accessoires, Themen, Orte und Kostüme erkunden. Im nächsten Schritt wird eine Beschreibung dessen eingegeben, wonach man sucht. Wenn jemand, den man kennt, auf dem Bild zu sehen sein soll, kann die Person aus der Fotosammlung ausgewählt werden. Und voilà, Image Playground erstellt das Bild automatisch.

Der Plausch zwischen Fallon und Cook endete auf spielerische Art und Weise, indem Fallon seine „hellseherischen“ Fähigkeiten unter Beweis stellte, indem er Cooks Vorliebe für Senf auf Hot Dogs erriet, bevor er ihm einige New Yorker Souvenirs schenkte. Ihr könnt euch das fünfminütige Gespräch in dem eingebetteten Video ansehen.