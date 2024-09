Der frühere Apple-Designchef Jony Ive und OpenAI-Mitbegründer Sam Altman arbeiten an einem gemeinsamen KI-Hardwareprojekt. Mit Unterstützung des Emerson Collective von Laurene Powell Jobs zielt das Vorhaben darauf ab, durch den Einsatz generativer KI neuartige Nutzererfahrungen zu schaffen. So zumindest die Theorie – wir erinnern uns an den gefloppten Humane AI Pin, der ein ähnliches Ziel verfolgt hatte. Die Finanzierung scheint jedoch schon einmal gut voranzugehen, denn trotz der noch frühen Projektphase wurden bereits Investitionen von bis zu einer Milliarde US-Dollar in Aussicht gestellt.

Ive und Altman wollen den Alltag mit KI verändern

Die Kooperation zwischen Ive und Altman entstand aus Gesprächen über das Potenzial generativer KI. Beide sehen Möglichkeiten, durch die KI-Technologie innovative Geräte zu entwickeln, die den Umgang mit Technik im Alltag verändern könnten. Ihr Ansatz soll über herkömmliche Softwarelösungen hinaus gehen und sich auf die Entwicklung neuer Hardware konzentrieren.

Für die Umsetzung haben Ive und Altman ein Team aus erfahrenen Fachleuten zusammengestellt, darunter ehemalige Apple-Designer wie Tang Tan und Evans Hankey. Ives Designfirma LoveFrom leitet die Gestaltungsentwicklung. Das Projekt ist in einem 32.000 Quadratmeter großen Bürogebäude in San Francisco angesiedelt, das zu einem von Ive erworbenen Grundstück gehört.

Das Projekt befindet sich zwar noch in einer frühen Phase, doch Investoren zeigen anscheinend schon reges Interesse. Berichten zufolge könnte die Finanzierung bis Jahresende eine Milliarde US-Dollar erreichen, was auf hohe Erwartungen an das Vorhaben hindeutet. Trotz einer optimistischen Stimmung fehlen noch konkrete Details zum geplanten KI-Gerät. Die Beteiligten deuten jedoch an, dass es sich um mehr als ein gewöhnliches Hardwareprodukt handeln soll. Ive und Altman beabsichtigen, durch den Einsatz der generativen KI neue Formen der Interaktion zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen, heißt es in der New York Times.

Das geplante KI-Gerät stellt das bedeutendste Technologieprojekt von Ive seit seinem Abschied bei Apple im Jahr 2019 dar. Nach seinem Ausscheiden als Chief Design Officer arbeitete Ive noch bis 2022 als Berater mit Apple über LoveFrom zusammen, bevor die Partnerschaft offiziell beendet wurde.