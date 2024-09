Der Stromsparmodus auf dem iPhone dürfte den meisten Nutzern geläufig sein. Bei niedrigem Akkustand wird der Nutzer gefragt, um er in den Stromsparmodus wechseln möchte, um Energie zu sparen (Das Ganze kann man natürlich auch manuell über das Kontrollzentrum oder die Einstellungen aktivieren). So einfach, so gut. Auf dem Mac ist es bisher etwas umständlicher den Stromsparmodus zu nutzen.

Stromsparmodus kann deutlich einfacher aktiviert werden

Seit der Freigabe von macOS Monterey im Jahr 2021 bietet Apple auch auf dem Mac einen Stromsparmodus an. Dieser ist allerdings etwas komplizierter über die Systemeinstellungen erreichbar. Mit dem kommenden Update auf macOS 15.1 könnt ihr diesen allerdings deutlich leichter erreichen.

Mit der kürzlich freigegeben macOS 15.1 Beta 5 hat Apple dem Batteriemenü auf den MacBooks einen neuen Schalter für den Stromsparmodus hinzugefügt, so 9to5Mac. Dies bedeutet, dass Benutzer die Option jetzt mit nur zwei Klicks aktivieren (oder deaktivieren) können. Die neueste macOS-Beta färbt das Batteriesymbol auch gelb, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, genau wie bei iOS.

Einige weitere Optionen im Zusammenhang mit dem Stromsparmodus sind jedoch weiterhin nur Systemeinstellungen erreichbar. Dazu gehört die Auswahl, ob der Stromsparmodus automatisch aktiviert werden soll, wenn das MacBook vom Stromnetz getrennt wird.

Der Stromsparmodus optimiert das System, um Strom zu sparen. So wird auf dem Mac beispielsweise die Leistung reduziert und verschiedene Hintergrundaktivitäten werden vorübergehend angehalten. Gleichzeitig wird die Bildschirmhelligkeit reduziert und die Bildwiederholfrequenz der ProMotion-Display wird auf 60 Hz gesenkt.

Macs mit Apple Silicon bieten in unseren Augen schon eine sehr lange Akkulaufzeit. Nichtsdestotrotz kann es mal vorkommen, dass der Akku fast leer und kein Ladegerät in der Nähe ist. Dann kann man mit dem Stromsparmodus noch ein paar Minuten mehr Akkulaufzeit herauskitzeln.

Eine weitere Neuerung, die die Beta 5 zu macOS 15.1 bietet, ist übrigens Drag-and-Drop für das iPhone Mirroring.