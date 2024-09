Es gibt Ereignisse, die wiederholen sich im Apple-Kosmos in regelmäßigen Abständen. Dazu gehört es unter anderem, dass wenige Wochen nach der Freigabe einer neuen iOS-Version, die alte Version nicht mehr signiert wird, so dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist. So nun rund um iOS 17.6.1 geschehen.

Nach der Freigabe von iOS 18: Apple stoppt Signatur von iOS 17.6.1

Apple geht wie gewöhnlich wie folgt vor: Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

In der letzten Woche erschienen unter anderem iOS 18 und iOS 17.7. Während iOS 17.7. „nur“ Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich brachte, handelt es sich bei iOS 18 um ein großes Update mit allerhand neuen Funktionen. Sowohl zu iOS 18 als auch zu iOS 17.7. liegen uns keine dramatischen Fehlerberichte vor, so dass sich Apple von der veralteten iOS 17.6.1 verabschieden kann. Entsprechend wird diese nicht mehr signiert, so dass Anwender kein Downgrade mehr durchführen können.

Aktuell arbeitet Apple an iOS 18.1. Das x.1 Update ist für Oktober angekündigt und hat die ersten Apple Intelligence Funk