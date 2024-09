Mittwochs und freitags stehen die Chancen gut, dass neue Inhalte auf Apple TV+ starten. So blicken wir am heutigen Tag auf den Apple Video-Streaming-Dienst und stellen fest, dass ab sofort die neue Krimi-Serie „Midnight Family“ bereitsteht.

Apple TV+: neue Drama-Serie „Midnight Family“ ist gestartet

In den vergangenen Wochen teaserte Apple TV+ die neue Serie „Midnight Family“ bereits an, am heutigen Tag startet die Original-Serie. Bei „Midnight Family“ handelt es sich um eine 10-teilige spanisch-sprachige Ärztedrama-Serie von Showrunnerin und Regisseurin Natalia Beristáin, die von Julio Rojas und dem Ariel-Award-Gewinner Gibrán Portela für das Fernsehen entwickelt wurde. Ab sofort warten die ersten beiden Folgen auf euch, anschließend folgen immer mittwochs bis zum 20. November 2024 neue Episoden.

Nachdem die Eckdaten geklärt sich, stellt sich natürlich die Frage, um was es sich bei der Serie dreht. Inspiriert von der preisgekrönten Dokumentation gleichen Namens, folgt „Midnight Family“ Marigaby Tamayo (Vaca), einer ehrgeizigen und begabten Medizinstudentin, die tagsüber in der weitläufigen, kontrastreichen und faszinierenden Stadt Mexiko-Stadt an Bord des privaten Krankenwagens ihrer Familie Leben rettet. Gemeinsam mit ihrem Vater Ramón (Cosío) und ihren Geschwistern Marcus (Calva) und Julito (Bautista) versorgt Marigaby Millionen von Menschen, indem sie sich um extreme medizinische Notfälle kümmert, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Zur Einstimmung, und um euch einen etwas näheren Einblick in die Serie zu verschaffen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.