Den Teaser zu „Disclaimer“ haben wir bereits zu Gesicht bekommen. Zudem feierte die neue Serie bereits bei den Filmfestspielen von Venedig und beim Toronto International Film Festival ihre Premiere. Nun steuern wir auf den Start der Serie auf Apple TV+ zu, zuvor gibt es allerdings noch den offiziellen Trailer.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Disclaimer“

Apple TV+ hat den Trailer zu „Disclaimer“ veröffentlicht, einer neuen Psychothriller-Serie in sieben Kapiteln mit den Oscar-Preisträgern Cate Blanchett und Kevin Kline sowie dem Oscar-Nominierten Sacha Baron Cohen in den Hauptrollen. „Disclaimer“, geschrieben und inszeniert vom fünffachen Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón, feiert am Freitag, den 11. Oktober 2024, mit den ersten beiden Folgen seine Premiere auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Worum geht es bei Disclaimer?

Die gefeierte Journalistin Catherine Ravenscroft (Blanchett) hat sich einen Namen gemacht, indem sie die Missetaten und Verfehlungen anderer aufdeckte. Als sie einen Roman von einem unbekannten Autor erhält, muss sie entsetzt feststellen, dass sie nun die Hauptfigur einer Geschichte ist, die ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt und ihre Familie zu zerstören droht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Während Catherine versucht, die wahre Identität des Schriftstellers aufzudecken, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen, bevor diese ihr Leben und ihre Beziehungen zu ihrem Ehemann Robert (Baron Cohen) und ihrem Sohn Nicholas (Kodi Smit-McPhee) zerstört.