Mit der Ankündigung der neuen iPhone 16 Modelle hat Apple nicht nur neue Smartphones aufgelegt, sondern gleichzeitig auch beim Zubehör nachgelegt. Wie man es von Apple gewohnt ist, gibt für neue iPhone-Modelle auch regelmäßig neue Hüllen. Oftmals beschränkt sich der Hersteller auf kleinere Anpassungen und neue Farben. In diesem Jahr wurde das Zubehör allerdings etwas größer überarbeitet. Der Hersteller verzichtet ab sofort auf Hüllen aus Feingewebe und setzt stattdessen unter der „Apple-Marke“ auf Silikon-Cases und Clear Cases. Ergänzend und euch schlichtweg von Haus aus eine größere Auswahl zu bieten, hat Apple unter der „Beats-Marke“ neue iPhone 16 Cases auf den Markt gebracht. Bis dato kannten wir Beats in erster Linie nur von Kopfhörer und Lautsprechern. Soweit wir uns erinnern können, bietet das Unternehmen nun auch erstmals iPhone-Hüllen an. Grund genug, uns diese einmal näher anzugucken.

Beats: neues iPhone 16 Case im Hands-On

Passend zu den neuen iPhone 16 Modellen hat Beats neue iPhone 16 Cases mit MagSafe und Unterstützung für die Kamerasteuerung vorgestellt. Konkret sind die Cases in vier Farben (Nachtschwarz, Gipfelstein, Flut Blau und Sunset Lila) für iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhältlich. Wir haben uns für die Farbe Flut Blau für unser iPhone 16 Pro Max in Titan Wüstensand entscheiden. Das Nachtschwarz empfanden wir zu „langweilig“, das Gipfelstein ähnelte zu stark dem Titan Wüstensand unseres iPhone 16 Pro Max und Sunset Lila traf nicht unseren Geschmack. So ist es Flut Blau geworden, was uns richtig gut vom Farbton gefällt.

Apple setzt beim Beats iPhone 16 Case mit MagSafe auf ein weiches Mikrofaserfutter und kräftigen Farbakzenten im Inneren. Darin kann sich das iPhone gut betten und fühlt sich gut aufgehoben. Bei der Rückschale setzt Apple auf ein robustes Polycarbonat. Diese wird zum Schutz des iPhones von flexiblen Seitenwänden umrandet. So können Stöße abgefedert werden.

beats Case iPhone 16 Pro Max - MagSafe, Kratzfeste Schutzhülle, passgenau, Innenfutter aus... Passendes Gehäuse: Das allererste iPhone Case von Beats ist in vier raffinierten Farbvarianten mit...

Schutz: Zum Schutz des Modells iPhone 16 vor Kratzern und Stürzen wurde jede der vier Case-Größen...

Das iPhone Case designed by Beats ist nicht zu dünn und nicht zu dick. Es wirkt leicht und liegt gut in der Hand. Auch wenn die Außenseite eine glatte Oberfläche aufweist, hat man nicht das Gefühl, dass einem das Apple Smartphone aus den Händen gleitet. Da empfinden wir das iPhone Clear Case von Apple etwas rutschiger. Die Außenseite ist für zusätzlichen Schutz mit einer glänzenden kratzfesten Beschichtung versehen.

Wie eingans erwähnt, ist das Beats iPhone 16 Case nicht nur vollständig mit MagSafe-kompatibel und hat integrierte Magnete, damit sich das iPhone 16 optimal ausrichtet, es harmoniert auch optimal und nahtlos mit der neuen Kamerasteuerung der Geräte. Die Cases kommen mit einer Saphirkappe mit einer leitenden Schicht, die Fingerbewegungen auf dem Case zur Kamerasteuerung erkennen kann. Das Ganze funktionierte in unserem Praxis-Test absolut störungsfrei.

Alles in allem hinterlässt das neue iPhone 16 Case von Beats einen sehr gelungenen Eindruck auf uns. Auf der einen Seite ist das Case dünn, weich und liegt angenehm in der Hand und auf der anderen Seite ist es robust und schützt vor Beschädigungen und Stößen. Falls ihr keine Lust auf das iPhone 16 Silikon Case oder das Crystal Case von Apple habt, so gebt dem neuen Beats Case einen Chance. Preislich liegen alle Apple- bzw. Beats-Cases auf einem Niveau.

Preis & Verfügbarkeit

Beats iPhone 16 Case mit MagSafe ist in den vier Farben Nachtschwarz, Gipfelstein, Flut Blau und Sunset Lila zum Preis von 59 Euro im Apple Online Store erhältlich. Aber auch bei Amazon und weitere Händlern sind die neuen Beats-Cases verfügbar.