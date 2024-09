Apple überarbeitet die Möglichkeiten, wie ihr eure „Warteschlange“ innerhalb der Aple TV-App organisieren könnt. Mit iOS 18.1 entfällt die „Als Nächstes“-Warteschlange und wird in „Weiteransehen“ umbenannt. Dazu stößt auf der Startseite der App eine separate Beobachtungsliste.

iOS 18.1 Beta: Apple TV-App mit separater Beobachtungsliste

Apple nimmt mit iOS 18.1 Anpassungen innerhalb der Apple TV-App vor. Die neue Beobachtungsliste enthält Filme, Serie und Sportevents, die ihr explizit zum späteren Ansehen hinzugefügt habt. Diese Aufgabe übernahm bis dato die „Als Nächstes“-Warteschlange. Dort fandet ihr ebenfalls Inhalte wieder, die ihr gerade angesehen habt.

In der iOS 18.1 Beta 5 scheint Apple die Anpassungen noch nicht vollständig implementiert zu haben, so 9to5Mac. So wurde zwar die „Als Nächstes“-Warteliste in „Weitersehen“ umbenannt, enthält jedoch weiter Inhalte, die ihr separat hinzugefügt hat. Diese findet ihr ebenfalls in der neuen Beobachtungsliste wieder. Auch wenn Apple die Neuerungen noch nicht vollständig umgesetzt hat, scheint man mit dem kommenden Update auf iOS 18.1 eine Trennung zwischen „Weitersehen“ und „Beobachtungsliste“ zu machen. Auf der einen Liste findet ihr Inhalte, die ihr tatsachlich anschaut und auf der anderen Liste könnt ihr für euch spannende Inhalte abspeichern.

Was haltet ihr von dieser strikten Trennung? Wir können uns gut vorstellen, dass das die Funktionsweise der App vereinfacht. Mit dieser „Neuerung“ steht Apple übrigens nicht allein da. Die meisten anderen Streaming-Dienste setzen hier auch auf zwei separate Listen.