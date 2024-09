Seit Ende letzter Woche sind iPhone 16 und iPhone 16 Pro offiziell im Handel. Die Geräte können zwar schon ein paar Tage länger vorbestellt werden, der offizielle Verkaufsstart ist allerdings erst vergangene Woche über die Bühne gegangen. Es zeichnet sich ab, dass auch in diesem Jahr das „Pro Max“-Modell und damit das iPhone 16 Pro Max zu den beliebtesten Modellen der Serie gehört. Auch das teuerste und beste iPhone-Modell könnt ihr bei o2 für nur 1 Euro Einmalzahlung bestellen. Zudem entfällt der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Nur 1 Euro: iPhone 16 Pro Max mit Vertrag bei o2

Blicken wir zunächst etwas genauer auf das nagelneue ihren 16 Pro Max. Dieses hat Apple erst kürzlich vorgestellt und im Vergleich zum Vorgängermodell aufgewertet. Apple setzt auf ein größeres 6,9 Zoll Display (statt 6,7 Zoll), einen dünneren Displayrahmen, einen A18 Pro Chip, die neue Kamerasteuerung, eine neue 48MP Fusion Kamera, eine neue 48MP Ultraweitwinkelkamera, eine deutlich gesteigerte Akkulaufzeit und mehr.

In unseren Augen eignet sich unter anderem der o2 Mobile M mit dem iPhone 16 Pro Max. Der Tarif deckt dabei sicherlich den Bedarf der meisten Nutzer ab. Ihr erhaltet das iPhone 16 Pro Max + o2 Mobile M für nur 1 Euro. Was steckt im Detail im o2 Mobile M?

o2 Mobile M

4G LTE/5G (max. 300 MBit/s)

25 GB Highspeed-Datenvolumen

+5 GB jedes Jahr mtl. mehr

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Sollte euch der o2 Mobile M nicht ausreichen, so wäre es Beispielsweise eine Überlegung wert, die Boost-Option zu buchen. Für nur 5 Euro mehr pro Monat erhaltet ihr das doppelte Datenvolumen. So stehen euch Monat fr Monat 50GB+ statt 25GB+ monatlich zur Verfügung. Dies ist jedoch nicht der einzige Vorteil der Boost-Option. Ihr erhaltet zudem bis zu zehn kostenlose SIM-Karten, die ihr in eurem iPad, im Fahrzeug oder wo auch immer nutzen könnt.

iPhone 16 Pro Max (256GB) mit o2 Mobile M mit 25GB+

1€ Anzahlung

0€ Anzahlung

64,99 Euro mtl. (36 Monate) bzw. 79,99 Euro mtl. (24 Monate)

o2 bietet euch das iPhone 16 Pro Max in den vier Farben Titan Wüstensand, Titan Schwarz, Titan Natur und Titan Weiß sowie in den Speichergrößen 256GB, 512Gb und 1TB an. Trotz der angespannten Liefersituation kann euch o2 einige Modelle in 1 bis 2 Wochen liefern.

-> Hier geht es direkt zum iPhone 16 Pro Max bei o2