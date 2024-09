Anfang dieses Monats hatte Apple Arcade verschiedene Neuheiten vorgestellt, die im Laude des Septembers und Oktobers auf der Spiele-Abo-Plattform eintrudeln. Diese werden nach und nach „abgearbeitet“ uns ab sofort steht die Deckbuilding-Sensation Balatro+ auf Apple Arcade bereit. Darüberhinaus gibt es Weitere spannende Updates.

„Balatro+“ steht ab sofort auf Apple Arcade bereit

Dieser hypnotisierend zufriedenstellende, vom Poker inspirierte Deckbuilder ist vom Solo-Entwickler LocalThunk entwickelt und von Playstack veröffentlicht worden. Ihr kombiniert Pokerblätter mit Jokerkarten, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten haben, um verschiedene Synergien und Builds zu erschaffen. Das Ziel ist es, genug Chips zu verdienen, um irreführende Blind-Einsätze zu schlagen und dabei versteckte Bonusblätter und -decks zu entdecken. Man muss den Boss-Blind-Einsatz erreichen, den finalen Ante schlagen und sich den Sieg in der unverwechselbaren psychedelischen Welt von Balatro+ sichern, untermalt von einem verträumten und retro-futuristischen Synthwave-Soundtrack.

Weitere spannende Update und neuer In-Game-Content

Crossy Road Castle: Ein verdächtiges Raumschiff ist in Crossy Road Castle abgestürzt und bringt ein aufregendes Among Us-Crossover mit einem einzigartigen und spannenden Challenge-Event mit 20 neuen Levels.

Synth Riders: Arcade-Abonnenten mit Apple Vision Pro können das brandneue Musikpaket „Groovin‘ Essentials“ mit Bruno Mars sowie zusätzliche Musik ausprobieren, die zu Synthwave Essentials Vol 3 hinzugefügt wurde.

SpongeBob: Patty Pursuit: Im Abschluss der neuesten Tale of the Deep erreicht Sandy schließlich die Festung von Meister Udon und muss sich an wilden Handlangern wie The Tickler, Lipp Cervas und Filthy Phil vorbeikämpfen, um das Trainings-Dojo und zu Meister Udon selbst zu erreichen.

WHAT THE GOLF?: Taucht tief in das große blaue Meer ein und erlebt beim zeitlich begrenzten Event „Oh Ship!“ mit nautischem Thema, das jetzt bis zum 6. Oktober läuft, Unterwasser-Golfspaß.

Hill Climb Racing+: Stürz dich in eine neue Sammlung sportbezogener Minispiele, darunter Drag Strip, Hürdenrennen, Carchery und Stabhochsprung.

Angry Birds Reloaded: Haltet den Superschurken Hektor Porko davon ab, sein schändliches Ziel zu erreichen, indem ihr die Spiegelwelten betretet, in denen die Ebenen gespiegelt sind.

Temple Run+: Herbstwinde flüstern durch den Tempel und bringen neue Herausforderungen und die Möglichkeit, Sigur Frostbeard für begrenzte Zeit freizuschalten.

Disney Coloring World+: Das Schloss Arendale aus „Die Eiskönigin“ erwacht in einem brandneuen Pop-up-Stickerbuch wie nie zuvor zum Leben. Die beliebtesten Pixar-Figuren der Fans wie Buzz, WALL·E und Remy sind außerdem in einem neuen Poster-Malset enthalten.