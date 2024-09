Apple hat vor ein paar Wochen erst das iPhone 16 vorgestellt, aber es gibt noch mehr, was wir für diesen Herbst erwarten können. Laut der Gerüchteküche wird das Unternehmen bereits im Oktober neue M4-Macs und Updates für das iPad vorstellen. Wird es dazu ein weiteres spezielles Event geben? Das legt die Geschichte nahe.

Apples Oktober-Events

Apple hat in der Vergangenheit regelmäßig Veranstaltungen im Oktober abgehalten, die sich häufig auf Mac-Produkte konzentrierten. Das letzte Oktober-Event mit dem Titel „Scary fast“ fand am 30. Oktober 2023 statt. Vorgestellt wurden neue MacBook Pro Modelle und ein neuer iMac. Frühere Oktober-Events enthielten verschiedene Mac- und iPad-Ankündigungen, was die Tendenz von Apple zeigt, diese Zeit für Produktvorstellungen zu nutzen, die nichts mit dem iPhone zu tun haben.

Hier eine Übersicht der vergangenen Events im Oktober:

30. Oktober 2023: „Scary Fast“-Event für die M3-Chipfamilie, inklusive neuer MacBook Pro Modelle (14 und 16 Zoll) und den neuen M3-iMac.

18. Oktober 2021: „Unleashed“-Event, bei dem die 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit M1 Pro und M1 Max Chips vorgestellt wurden.

13. Oktober 2020: „Hi, Speed“-Event, bei dem das iPhone 12-Lineup und der HomePod mini vorgestellt wurden.

30. Oktober 2018: „There’s more in the making“-Event mit der Vorstellung des neuen iPad Pro, MacBook Air und Mac mini.

27. Oktober 2016: „Hello again“-Veranstaltung, bei der eine aufgefrischte MacBook Pro-Reihe mit der neuen Touch Bar vorgestellt wurde.

M4-Macs

Der Star der kommenden Veranstaltung im Oktober wird wahrscheinlich der neue M4-Chip sein, der eine Reihe von aktualisierten Mac-Produkten antreibt. Nach Berichten von Bloombergs Mark Gurman können wir Folgendes erwarten:

Neue M4 MacBook Pro Modelle

Neuer M4 24 Zoll iMac

Ein neu gestalteter M4 Mac mini

Es wird erwartet, dass die 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modelle mit M4, M4 Pro und M4 Max Chips ausgestattet werden, ohne dass das Design wesentlich verändert wird. Verbesserungen wie OLED-Displays und dünnere Designs werden frühestens im Jahr 2026 erwartet.

Der iMac soll ebenfalls den M4-Chip erhalten. Bei der Gelegenheit wird wahrscheinlich das Magic Keyboard, die Magic Mouse und das Magic Trackpad Zubehör von Lightning auf USB-C umgestellt.

Die umfangreichsten Änderungen wird es voraussichtlich beim Mac mini geben. Der neue M4-Mac mini soll ein schlankes Design erhalten, das vom Apple TV inspiriert ist. Während der HDMI-Anschluss und mehrere USB-C-Anschlüsse erhalten bleiben, wird USB-A in Rente geschickt. Positiv zu vermerken ist, dass der Mac mini zum ersten Mal Anschlüsse an der Vorderseite erhalten soll. Gurman gab an, dass zwei der USB-C-Anschlüsse auf der Vorderseite und drei auf der Rückseite sein werden. Bei dem beschriebenen Modell handelt es sich um die M4 Pro Variante des Mac mini. Es bleibt also abzuwarten, ob das Basismodell des Mac mini auch fünf USB-C-Anschlüsse bieten wird, da Apple dem Basis-Mac mini in der Vergangenheit weniger Anschlüsse spendiert hat.

Neue iPads

Auch das Tablet-Angebot von Apple ist ein heißer Kandidat für einen Aufritt auf einem Oktober-Event. Es wird erwartet, dass das iPad mini der siebten Generation und das iPad 11 auf der Keynote ihr Debüt feiern werden.

Das iPad mini 7 wird voraussichtlich weiterhin mit einem 8,3 Zoll LCD mit einer Auflösung von 1.488 × 2.266 Pixeln ausgestattet sein. ProMotion- oder OLED-Technologie wird es somit nicht geben, jedoch wird Apple vermutlich das „Jelly Scrolling“-Problem angehen, das beim Vorgängermodell auftrat. Bezüglich des Designs wird sich beim iPad mini 7 nicht viel ändern. Das Highlight wird wahrscheinlich der verbaute SoC sein. So gehen wir davon aus, dass Apple das Gerät mit dem neuesten A18-Chipsatz oder dem A17 Pro ausstatten wird, um die Unterstützung der neuen KI-Funktionen zu ermöglichen.

Das iPad der 11. Generation wird laut der Gerüchteküche sein aktuelles Design beibehalten, aber mit aktualisierten internen Komponenten aufwarten können. Sieht man sich die bisherigen Upgrades der iPad-Linie an, würde Apple wahrscheinlich einen A16 Bionic Chip für das Einsteiger-iPad einplanen. Im Zuge von Apple Intelligence wäre es jedoch naheliegend, wenn Apple sich für einen fortschrittlicheren A17 Pro oder A18-Chip entscheiden würde, um die neuen KI-Funktionen zu unterstützen.