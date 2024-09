Apple arbeitet laut MacRumors an iOS 18.0.1, einem kleinen Update, das mehrere Fehler im aktuellen iPhone-Betriebssystem beheben soll. Das Update wird sich wahrscheinlich um die vereinzelten Touchscreen-Probleme und App-Abstürze kümmern.

iOS 18.0.1 wird getestet

Die Webserver Logfiles von großen Webseiten haben schon so einige Betriebssystem-Versionen frühzeitig preisgegeben. So auch im Fall von iOS 18.0.1, welches von Apple-Mitarbeiter anscheinend derzeit getestet wird. So entdeckte MacRumors das frühe Update in seinen Web-Logs.

Ein heißer Kandidat für iOS 18 Bugfixes sind die Touchscreen-Probleme, die das iPhone 16 Lineup und einige ältere Modelle betreffen. Betroffene Nutzer berichten von zeitweiligen Problemen mit der Reaktionsfähigkeit des Touchscreens, wobei einige Geräte Tipp- und Wischbewegungen zu ignorieren scheinen.

Außerdem wird möglicherweise ein iMessage-Fehler behoben, bei dem das Teilen eines Apple Watch Ziffernblatts zum Absturz der App führen kann. Ein weiteres kritisches Problem, das behoben werden könnte, ist das Bricking einiger M4 iPad Pro Geräte nach der Installation von iPadOS 18.

Während das genaue Veröffentlichungsdatum für iOS 18.0.1 ungewiss bleibt, vermutet MacRumors, dass das Update Ende nächster Woche verfügbar sein könnte. Das Update geht der für Oktober geplanten Veröffentlichung von iOS 18.1 voraus. iOS 18.1 wird (außerhalb der EU) Apple Intelligence Funktionen für kompatible iPhone-Modelle einführen, darunter verbesserte Schreibwerkzeuge und Benachrichtigungszusammenfassungen.