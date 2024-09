Vergangenen Monat gab Apple TV+ den Starttermin der 2. Staffel zu „Shrinking“ bekannt. Nun folgt der offizielle Trailer zur Fortsetzung Comedy-Serie. Damit gehen wir so langsam aber sicher in die heiße Phase über, bevor „Shrinking – Staffel 2“ am 16. Oktober 2024 auf Apple TV+ startet.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zur 2. Staffel von „Shrinking“

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel der gefeierten, Emmy-nominierten Komödie „Shrinking“ veröffentlicht. In den Hauptrollen sind der Emmy-Nominierte Jason Segel und der mehrfache Preisträger Harrison Ford zu sehen. Die Produzentinnen sind die Emmy-Preisträger Bill Lawrence und Brett Goldstein sowie Jason Segel.

Die 12-teilige zweite Staffel der Serie debütiert am 16. Oktober 2024 mit ihren ersten beiden Folgen. Anschießend geht es immer mittwochs bis zum 25. Dezember 2024 mit jeweils einer neuen Episode weiter.

„Shrinking“ handelt von einem trauernden Therapeuten (gespielt von Jason Segel), der beginnt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und verändert das Leben der Menschen gewaltig und aufwühlend … auch sein eigenes. Welche Geschichten die zweite Staffel erzählen wird, hat Apple TV+ bislang noch nicht bekannt gegeben.

Neben Segel und Ford spielen in „Shrinking“ die Emmy-Nominierte Christa Miller, die Emmy-Nominierte Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell und Ted McGinley mit. Brett Goldstein wird in der zweiten Staffel als besonderer Gaststar auftreten.