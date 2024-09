Mit iOS 18 hat Apple eine neue Funktion eingeführt, mit der man während der Videoaufnahme in der Kamera-App weiterhin Audio über die Lautsprecher des iPhone (oder über Bluetooth etc.) abspielen kann. Das ist durchaus praktisch. Egal, ob beim Erstellen eines Musikvideos oder einfach als zusätzliche Hintergrundmusik für Aufnahmen.

Musik während der Videoaufnahme abspielen

Die neue Option in iOS 18 erlaubt es, die automatische Unterbrechung der Audiowiedergabe beim Start einer Videoaufnahme zu deaktivieren. Um die Funktion zu nutzen, müsst ihr in den iPhone-Einstellungen den Bereich „Kamera“ aufsuchen und im Untermenü „Ton aufnehmen“ die Option „Audiowiedergabe erlauben“ aktivieren. Nach der Aktivierung läuft die Audiowiedergabe auch während der Videoaufnahme weiter.

Es ist zu beachten, dass bei Nutzung der neuen Funktion die Audioaufnahme nur in Mono erfolgt, wenn die Wiedergabe über die integrierten iPhone-Lautsprecher stattfindet. Apple weist in den Einstellungen explizit darauf hin: „Die Audiowiedergabe wird nicht automatisch angehalten, wenn ein Video aufgenommen wird. Bei der Audiowiedergabe über den iPhone-Lautsprecher wird das Audio in Mono aufgenommen.“

Die Audiowiedergabe bei der Videoaufnahme ist besonders interessant für Nutzer, die Tanz- oder Musikvideos erstellen. Sie bietet eine praktische Lösung für Situationen, in denen keine separate Audioquelle verfügbar ist. So könnt ihr natürlich auch eine Hintergrundmusik in jeder Art von Video einfügen. Das kann zwar nicht mit einer Nachbearbeitung in einem Schnittprogramm mithalten, ist aber angenehm unkompliziert und reicht oft aus.

Vor der Einführung dieser Funktion gab es nur begrenzte Möglichkeiten, direkt Videoaufnahmen mit Hintergrundmusik zu erstellen. Eine Alternative war die Verwendung der QuickTake-Funktion im Fotomodus, die jedoch Einschränkungen bei der Videoqualität mit sich bringt.