Anfang dieses Monats kündigte Vodafone neue GigaMobil-Tarifen. Diese zeichnen sich bei unverändertem Preis durch doppeltes Datenvolumen in fast allen Tarifvarianten aus und können ab sofort über die Vodafone-Webseite gebucht werden. Darüberhinaus bietet Vodafone neuerdings eine „Quasi-Flatrate“ mit 280GB Datenvolumen an.

Vodafone GigaMobil: neue Tarife starten

Ab sofort lassen sich die neuen GigaMobil-Tarife buchen. Blicken wir etwas näher auf die neuen Eckdaten. Los geht es bei den GigaMobil-Tarifen mit dem GigaMobil XS. Dieser bietet nunmehr 7GB für 29,99 Euro mtl. Es folgen die Tarifvarianten S mit 25GB (39,99 Euro), M mit 50GB (49,99 Euro) und L mit satten 280GB (59,99 Euro). Sollten euch die 280GB pro Monat nicht ausreichen, so könnt ihr zum Preis von mtl. 79,99 Euro zum GigaMobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen greifen.

Junge Leute mit mehr Datenvolumen und Rabatt

Auch bei den neuen GigaMobil-Tarifen bietet Vodafone wieder sogenannte Young-Tarife für junge Leute unter 28 Jahren an. Diese zahlen monatlich 10 Euro weniger und erhalten in vielen Fällen das doppelte Datenvolumen. Bei den GigaMobil Young Tarifen liegt das Datenvolumen im Vergleich zu den regulären GigaMobil Tarifen in der Tarifvariante XS bei 14GB (19,99 Euro), S hat 50GB (29,99 Euro) und M umfasst 100 GB (39,99 Euro). In der Tarifvariante L enthält GigaMobil Young 280GB Datenvolumen für monatlich 49,99 Euro. Beim XL-Tarif ist das Datenvolumen für monatlich 69,99 Euro unbegrenzt. In allen Tarifvarianten beträgt die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate.

Die klassischen Leistungen, wie Telefon-Flat, SMS-Flat, Zugang zu 4G und 5G, EU-Roaming und WiFi Calling sind natürlich weiterhin inkludiert.

FamilyCards und GigaKombi

Auch in den angepassten GigaMobil-Tarifen könnt ihr weiterhin FamilyCards mit einer Rufnummer hinzugucken. Die Familienkarten decken jeden Bedarf ab: von 5 GB für 9,99 Euro bis zu Unlimited für 34,99 Euro.

Habt ihr neben eurem Mobilfunk-Tarif auch einen Festnetz-Anschluss von Vodafone? Dann profitiert ihr vom GigaKombi-Vorteil. Ihr spart in den GigaMobil Tarifvarianten (XS, S, M, L und XL) jeden Monat zehn Euro auf die Mobilfunk-Rechnung. Zusätzlich gibt es ab GigaMobil M aufwärts eine unlimitierte Datenflatrate fürs Smartphone. Neu ist die GigaKombi ohne Datenlimit für GigaMobil Young Kunden ab Tarifvariante L.

Hinweis: Die oben genannten Konditionen gelten grundsätzlich auch für Bestandskunden. Allerdings werden diese nicht automatisch in die neuen Tarife übernommen. Ihr müsst selbst aktiv werden und in die neuen Tarife wechseln. Dann gilt eine neue Vertragslaufzeit.

-> Hier geht es zu den neuen Vodafone-Tarifen