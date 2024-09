Mit der Freigabe von iOS 18 hat Apple eine neue Bedienungshilfe namens „Fahrzeug-Bewegungshinweise anzeigen“ (im Englischen setzt Apple auf „Vehicle Motion Cues“) eingeführt. Diese soll auf dem iPhone und iPad dafür sorgen, dass Symptome von Reisekrankheit verringert werden.

iOS 18: So könnt ihr Symptome von Reisekrankheit verringern

Mit iOS 18 hat Apple verschiedene neue Bedienungshilfen eingeführt. Auf Musikhaptik sind wir bereits eingegangen, nun möchten wir euch aufzeigen, wie ihr Symptome von Reisekrankheit verringern könnt.

Forschungen haben gezeigt, dass die Reisekrankheit für gewöhnlich durch einen sensorischen Konflikt zwischen dem, was eine Person sieht, und dem, was eine Person fühlt, ausgelöst wird. Das kann es unangenehm machen, iPhone oder iPad im Auto zu verwenden. Mit Vehicle Motion Cues werden animierte Punkte am Displayrand angezeigt, die Veränderungen der Fahrzeugbewegung wiedergeben und so dazu beitragen, den sensorischen Konflikt zu verringern, ohne die Hauptinhalte zu beeinträchtigen. Das Feature verwendet die Sensoren im iPhone und iPad, um Bewegungen während einer Fahrt zu erkennen und darauf zu reagieren.

Um die Funktion zu nutzen, ruft ihr am iPhone / iPad -> Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Bewegung auf und aktiviert die Funktion „Fahrzeug-Bewegungshinweise anzeigen“. Die Einstellung „Automatisch“ zeigt die Punkte an, sobald Fahrzeugbewegung erkannt wird und verbirgt diese, wenn die Bewegung stoppt. Die Einstellung „Ein“ zeigt die Punkte an, bis sie deaktiviert werden.