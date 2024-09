Mit der Veröffentlichung der nächsten iPhone-Generation hat sich natürlich auch wieder iFixit das Werkzeug in die Hand genommen und sich den inneren Werten des neuen iPhone 16 Pro und Pro Max gewidmet. In einem neuen Video zeigen die Reparatur-Experten signifikante Designänderungen und eine verbesserte Reparierbarkeit des iPhone.

Neues internes Layout

Das neue Teardown-Video deckt mehrere bemerkenswerte Änderungen im internen Layout der iPhone 16 Pro Modelle auf. So hat Apple beispielsweise den LiDAR-Scanner verlegt, damit er für Reparaturen besser zugänglich ist. Die Kameramodule sind zwar ähnlich, aber aufgrund leichter Unterschiede in der Kabellänge und der Positionierung der Schrauben nicht zwischen dem Pro und dem Pro Max austauschbar.

Um die neue Kamerasteuerungstaste unterzubringen, hat Apple die mmWave-Antenne in einen ausgehöhlten Bereich nahe der Oberseite des Geräts verlegt. iFixit merkt an, dass diese Verlegung in Kombination mit dem Titanrahmen die mmWave-Signalstärke beeinträchtigen könnte.

Verbesserte Reparierbarkeit

Das Entfernen des USB-C-Anschlusses wurde bei den neuen Pro-Modellen stark vereinfacht. Allerdings weist iFixit darauf hin, dass Apple derzeit keine Ersatz-USB-C-Ports zum Verkauf anbietet. Eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Reparierbarkeit gibt es beim Logic Board. So muss jetzt nur noch die Lautsprecherbaugruppe entfernt werden, wenn man die Platine ausbauen möchte.

Eine weitere Entdeckung im Teardown ist der metallumschlossene Akku des iPhone 16 Pro. Das bestätigt frühere Gerüchte und stellt eine Abkehr vom Design des Vorgängermodells dar. Interessanterweise zeigt sich auch, dass das iPhone 16 Pro Max immer noch einen Akku hat, der in schwarzer Folie statt in Metall verpackt ist.

Laut Apple verwenden einige iPhone 16 Akkus einen Klebstoff, der sich leicht mit einer Niederspannungsladung lösen lässt. Diese Änderung findet sich nur beim Standard-iPhone 16 und iPhone 16 Plus, nicht aber beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

Eine Überraschung gibt es beim verbauten Modem. Entgegen den vorangegangenen Gerüchten verwenden die iPhone 16 Pro Modelle ein spezielles Qualcomm SDX71M-Modem und nicht das erwartete X75-Modem. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die von Qualcomm angepasste Version im Vergleich abschneidet.

Angesichts der Designänderungen und der Verfügbarkeit von Reparaturhandbüchern bewertet iFixit die Reparierbarkeit der iPhone 16 Pro Modelle mit 7 von 10 Punkten.