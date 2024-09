Es gibt zahlreiche Gerüchte über Apples Arbeit an einem neuen Home-Gerät, das die Funktionen von iPad, Apple TV und HomePod miteinander kombinieren soll. Vor ein paar Monaten wurden beispielsweise Hinweise auf ein „HomeAccessory“ in Apples Backend-Code gefunden. Jetzt hat 9to5Mac mehr Details über dieses neue Gerät in Erfahrung gebracht.

Apple entwickelt neues Smart-Home-Gerät

Wie 9to5Mac von „zuverlässigen Quellen“ erfahren hat, ist das Herzstück des neuen Home-Geräts ein A18-Chip. Somit wird das neue Gerät Apple Intelligence unterstützen. Damit hebt sich das intern als HomeAccessory bezeichnete Gerät deutlich von aktuellen HomePods ab.

Bloombergs Mark Gurman hat das Smart-Home-Gerät zuvor als „iPad-ähnlich“ beschrieben, mit Funktionen, die vom iPad, dem HomePod und dem Apple TV übernommen wurden, aber er hat auch einen separaten HomePod mit einem Bildschirm beschrieben, der einfacher gestaltet zu sein scheint.

Das HomeAccessory hat laut der neuen Quelle ein quadratisches Display. Wie 9to5Mac anmerkt, ist es jedoch noch nicht sicher, ob es das quadratische Design in das endgültige Produkt schaffen wird, das auch eine eingebaute Kamera für FaceTime zu haben scheint. Die Kamera soll auch in der Lage sein, Handgesten zu erkennen. Zudem soll das Gerät eine Person von einer anderen unterscheiden können.

Genau wie ein Apple TV kann das HomeAccessory eigenständig Apps ausführen und Medien abspielen, aber es funktioniert auch als AirPlay-Empfänger. Das System verfügt über einen anpassbaren Sperrbildschirm mit mehreren Zifferblättern, ähnlich denen, die mit tvOS 18 zum Apple TV hinzugefügt wurden.