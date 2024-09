Wer kennt sie nicht? Die SANIFAIR Wert-Bons. Nicht immer löst man diese direkt ein und legt die kleinen Bons gut zur Seite. Damit ihr diese zukünftig immer griffbereit habt, könnt ihr die Bons ab sofort in der Apple Wallet App speichern.

SANIFAIR Wert-Bons können jetzt auch in der Apple Wallet gespeichert werden

Schon seit längerem könnt ihr SANIFAIR Wert-Bons in Google Wallet speichern. Ab sofort sich auch Apple Kunden mit von der Partie und können die SANIFAIR Wert-Bons in Apple Wallet speichern, so Tank & Rast. Mit der Erweiterung auf iOS-Geräte werden somit ab sofort alle gängigen mobilen Endgeräte unterstützt, was den Umgang mit dem Wert-Bon für alle Kunden weiter vereinfacht.

SANIFAIR Wert-Bons in Apple Wallet abzuspeichern, könnt ihr lediglich den QR-Code des Papiers-Wert-Bons mit der Kamera einscannen. Dieser verliert dann seine Gültigkeit. Danach den Hinweisen auf dem Smartphone folgen und den SANIFAIR Wert-Bon zur Apple Wallet hinzufügen. Der digitale Wert-Bon lässt sich fortan jederzeit aus der Wallet zum Einlösen abrufen.

Auch die nächste Optimierung ist in Sachen SANIFAIR Wert-Bons schon geplant. So arbeitet Tank & Rast daran, den Wert-Bon bereits bei dessen Ausgabe mithilfe eines QR-Codes auf Wunsch nicht mehr auszudrucken, sondern direkt zu einer digitalen Wallet hinzuzufügen.