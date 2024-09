Ab sofort steht das große Update für die Consorsbank-App im App Store bereit. Diese kann ab sofort in Version 2.0 heruntergeladen werden und bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich.

Consorsbank: Die neue App ist da

Die Release-Notes zur Consorsbank-App 2.0 lesen sich kurz und schmerzlos wie folgt: „Einfach, schnell und flexibel: Unsere neue Consorsbank App ist da“. Allerdings wird diese Beschreibung dem Update nicht gerecht.

Zunächst einmal erwartet euch ein vollkommen neues Design, in dem die Funktionen und Services übersichtlich und klar strukturiert angeordnet sind und schnell und einfach ans gewünschte Ziel führen. Auf dem Startbildschirm gibt es eine leicht erfassbare Übersicht über die persönlichen Finanzen. Wer neben seinen eigenen Konten und Depots noch über Vollmachten verfügt, kann einfach zwischen den Konten und Depots hin und her swipen. Die beliebtesten Funktionen wie Überweisungen oder Wertpapierorders können direkt auf der Startseite über einen Schnellzugriff angesteuert werden. Für weitere Funktionen gelangt man über die Navigationsleiste in die Bereiche Investing, Banking und Profil.

Der Start der App und die Freigabe von Aufträgen funktionieren in der neuen Consorsbank App besonders komfortabel. So können Login, Überweisungen, Trades und Sparpläne einfach und schnell per Face-ID, Fingerabdruck oder mit der persönlichen App-PIN freigegeben werden.

Die App übernimmt vom Dark Mode bis zur Schriftgröße automatisch die Systemeinstellungen, die auf dem jeweiligen Smartphone oder Tablet hinterlegt wurden.

Voraussetzung für die Nutzung der neuen App der Consorsbank ist ein Smartphone oder Tablet, auf dem aus Sicherheitsgründen das Betriebssystem iOS 16 oder neuer beziehungsweise Android 9 oder neuer installiert ist. Die bisherige Consorsbank-App wird durch die neu App komplett ersetzt.

