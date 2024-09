In den letzten Tagen hatte sich schon angedeutet, dass Apple mit der iPhone 16 Generation einen großen Sprung in der Akkulaufzeit gemacht hat. Ein kürzlich von Tom’s Guide durchgeführter Test liefert nun detaillierte Einblicke in die Akkulaufzeit der neuen Modelle und zeigt, dass Apple in der Tat beeindruckende Fortschritte erzielt hat.

iPhone 16 Pro Max überzeugt mit langer Akkulaufzeit

Tom’s Guide hat alle vier Modelle der iPhone 16 Serie einem Akkutest unterzogen. Bei dem Test wurde bei einer Bildschirmhelligkeit von 150 Nits kontinuierlich über 5G im Internet gesurft, um die Akkulaufzeit unter realistischen Bedingungen zu simulieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass alle vier Modelle die Akkulaufzeit ihrer Vorgänger aus der iPhone 15 Serie übertreffen. Die Verbesserungen sind laut Tom’s Guide auf die Kombination aus größeren Akkus und der gesteigerten Energieeffizienz der neuen A18- und A18 Pro-Chips zurückzuführen.

Hier sind die Ergebnisse der Akkulaufzeittests:

iPhone 16 (3561 mAh): 12 Stunden und 43 Minuten

iPhone 16 Plus (4674 mAh): 16 Stunden und 29 Minuten

iPhone 16 Pro (3582 mAh): 14 Stunden und 7 Minuten

iPhone 16 Pro Max (4685 mAh): 18 Stunden und 6 Minuten

Nachfolgend zum Vergleich die ermittelten Werte der iPhone 15 Serie:

iPhone 15 (3349 mAh): 11 Stunden und 05 Minuten

iPhone 15 Plus (4383 mAh): 14 Stunden und 14 Minuten

iPhone 15 Pro (3274 mAh): 10 Stunden und 53 Minuten

iPhone 15 Pro Max (4422 mAh): 14 Stunden und 02 Minuten

Das iPhone 16 Pro Max sticht mit einer Akkulaufzeit von 18 Stunden und 6 Minuten besonders hervor. Damit übertrifft es nicht nur alle bisherigen iPhone-Modelle, sondern auch fast alle anderen von Tom’s Guide getesteten Smartphones. Lediglich das Asus ROG Phone 8 Pro (18 Stunden, 48 Minuten), das OnePlus 12R (18 Stunden, 42 Minuten) und das Asus ROG Phone 7 Ultimate (18 Stunden, 32 Minuten) konnten im Test eine längere Akkulaufzeit erzielen.

Auch das iPhone 16 Plus beeindruckt mit einer Akkulaufzeit von 16 Stunden und 29 Minuten und bietet somit eine erstklassige Akkulaufzeit zu einem günstigeren Preis. Im Vergleich zum iPhone 15 Plus bedeutet dies eine Verbesserung von über zwei Stunden.

Wir wollen an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass bei den Tests die Helligkeit aller Smartphones auf 150 Nits eingestellt war. Falls ihr eine höhere Helligkeit bevorzugt, können die Laufzeiten entsprechend abweichen. Die typische Helligkeitseinstellung für Smartphone-Displays liegt unserer Erfahrung nach, eher im Bereich von 300 bis 600 Nits. Apple gibt die maximale Helligkeit des iPhone 16 im Freien mit 2000 Nits an.

Nichtsdestotrotz ist das Fazit von Tom’s Guide deutlich: