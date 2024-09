Diejenigen, die regelmäßig Fahrrad fahren und ihr iPhone am Lenker befestigen möchten, stellen sich früher oder später die Frage, welche Lösung man für dieses „Problem“ anstrebt. Gefühlt gibt es Fahrradhalterungen wie Sand am Meer, allerdings unterscheiden sich diese zweifelsfrei in der Qualität. Nachdem wir uns vor einiger Zeit etwas intensiver mit der Materie beschäftigt hatten, fiel unsere Wahl auf SP Connect. Nachdem Apple kürzlich das neue iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorgestellt hat und unser iPhone 16 Pro Max mittlerweile bei uns eingetrudelt ist, benötigten wir auch ein neues Case von SP-Connect. Erfreulicherweise ist der Hersteller in diesem Jahr direkt zum Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle mit am Start und bietet bereits für alle vier iPhone 16 Modelle die passenden Cases an.

SP Connect: iPhone-Fahrradhalterungen für die neuen iPhone 16 & 16 Pro sind da

Wenn man sich näher mit iPhone-Fahrradhalterungen beschäftigt, dann stolpert man früher oder später auch über SP Connect. Bewertungen auf der eigenen Webseite sind das eine, Bewertungen auf externen Seite haben da schon eine andere Aussagekraft. Blicken wir exemplarisch auf das iPhone 15 Pro Case von SP Connect. Dieses ist mit 4,6 von 5 Punkten auf Amazon bewertet. Die weiteren Produkte des Herstellers haben ähnliche Bewertungen.

Unternehmen spricht nicht nur Fahrradfahrer, sondern auch Motorradfahrer, Autofahrer und weitere Personengruppen an und hat dabei unter anderem Ladeprodukte (Ladepad, Powerbanks), Satteltaschen und mehr im Portfolio.

Zurück zu den neuen Phone Cases für die iPhone 16 Familie. Da wir seit ein paar Jahren bereits auf SP Connect setzen und die Basis-Halterung längst montiert ist (hier bietet das Unternehmen mehrere Lösungen für den Fahrradlenker und den Lenkervorbau), ist der Umstieg vom iPhone 15 Pro Max auf das iPhone 16 Pro Max kein Problem. Neues Phone Case bestellen, iPhone 16 Pro Max (oder sonstiges iPhone bzw. Android-Smartphone) ins Case hineinlegen und schon könnt ihr das Ganze am Lenker mit der Halterung befestigen bzw. in die Halterung hineingehen.

Das Phone-Case von SP Connect bietet eine sichere und schnelle Montage, kabelloses Aufladen, eine schnelle magnetische Befestigung und ist MagSafe kompatibel. Der Nachteil einer solchen Lösung liegt darin, dass ihr euch beim Kauf eines neuen Smartphones auch ein neues Case für die Fahrradhalterung zulegen müsst. Da sich die allerwenigsten vermutlich Jahr für Jahr ein neues iPhone oder Android-Smartphone zulegen, ist der Anschaffungspreis (das iPhone 16 Pro Max Cases kostet beispielsweise 39,99 Euro) sicherlich verschmerzbar. Zumal ihr das Case aufgrund seines dünnen Design auch ganz normal im Alltag nutzen könnt und dann kein weiteres Case mehr benötigt.

Neben dem normalen Phone Case bietet der Hersteller neuerdings auch noch ein Phone Case Xtreme an. Dieses besteht aus zwei Teilen, so dass euer Telefon zu 100 Prozent ummantelt wird. Es wurde nach Militärstandards für Falltests (MIL-STD 810) zertifiziert, ist wasserdicht (IP68), schlamm- und staubresistent und bietet einen Kameralinsenschutz. Preislich sind wir dann allerdings bei 79,99 Euro. Für unseren Einsatzzweck reicht das „normale“ Case voll und ganz.

Die neuen Phone Cases von SP Connect für die iPhone 16 Familie könnt ihr über den SP Connect Online Store zum Preis ab 39,99 Euro bestellen. Falls ihr noch keine Halterung für den Lenker habt, denkt auch an diese bei eurer Bestellung. Entsprechend Bundles werden angeboten. Falls ihr nicht selbst in die Tasche greifen möchtet, könnte das Case natürlich auch ein ideales Weihnachtsgeschenk sein.