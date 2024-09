OpenAI versucht derzeit, mehrere Milliarden Dollar für die Weiterentwicklung von ChatGPT und weitere Technologien einzusammeln. Ein heißer Kandidat für eine Investition in OpenAI war bisher Apple, woraus sich jedoch anscheinend nichts ergeben hat. Zumindest berichtet das Wall Street Journal (WSJ), dass Apple „keine Gespräche mehr über eine Beteiligung an einer neuen OpenAI-Finanzierungsrunde“ führt.

Finanzierungsrunde ohne Apple

OpenAI wurde Ende vergangenen Jahres noch mit 86 Milliarden Dollar bewertet. Mit einer geplanten Finanzierungsrunde stehen die Chancen gut, dass OpenAI auf über 100 Milliarden Dollar steigen wird. Zu verdanken ist das vor allem Kapitalgeber Thrive Capital, der eine Milliarde Dollar beisteuern will. Auch bei Microsoft hat das Interesse an OpenAI offensichtlich nicht nachgelassen. Während Microsoft bereits seit 2019 ein Hauptinvestor von OpenAI ist, soll sich das Unternehmen auch an der neuen Finanzierungsrunde beteiligen. Wie hoch die Investition sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Bis vor kurzem hieß es beim WSJ noch, dass sich Apple ebenfalls „in Gesprächen befindet, um in OpenAI zu investieren“. Ob Apple tatsächlich in OpenAI investieren würde, konnte damals jedoch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, ebenso wie hoch der Betrag wäre. Nun gibt es jedoch die Meldung, dass Apple nicht an der neuen Finanzierungsrunde teilnehmen wird.

Ob der jüngste Kurswechsel von OpenAI mit Apples Entscheidung zusammenhängt, kann zwar nicht bestätigt werden, wird von Experten jedoch nicht ausgeschlossen. OpenAI erfährt derzeit weitgreifende Führungs- und Strukturveränderungen. So will der ChatGPT-Betreiber eine umfassende Umstrukturierung seiner gemeinnützigen Struktur vornehmen und sein Kerngeschäft in eine gewinnorientierte Firma verlagern. Gleichzeitig verlässt mit Technologiechefin Mira Murati eine weitere prägende Figur das Unternehmen, nachdem Forschungschef Bob McGrew bekanntgegeben hatte, dass er das Unternehmen verlassen wird.

Das dürfte jedoch nichts an Apples bestehender Kooperation mit OpenAI ändern, die ChatGPT in iOS 18 integrieren wird. Die Integration wird übrigens kein Geld (von Apple) in die Kassen von OpenAI spülen. Laut Bloomberg wird Apple dem Unternehmen im Rahmen dieser Partnerschaft nicht bezahlen. Stattdessen glaubt Apple, dass die Aufmerksamkeit, die OpenAI durch die Integration von iOS 18 erhält, „von gleichem oder größerem Wert“ ist als Bargeld.