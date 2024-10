Apple hat das Apple TV zuletzt im Jahr 2022 aktualisiert und ein kompakteres Design, USB-C für die Siri Remote und ein Upgrade vom A12- zum A15-Chip eingeführt. Da das aktuelle Modell bald zwei Jahre auf dem Markt ist, stellt sich unweigerlich die Frage, wann Apple die nächste Generation ins Rennen schicken wird. Es gab zwar einige Gerüchte rund um ein neues Apple TV, doch ein baldiger Release ist laut 9to5Mac eher unwahrscheinlich.

Wann kommt ein neues Apple TV?

Anfängliche Prognosen deuteten auf eine Aktualisierung des Apple TV in der ersten Hälfte dieses Jahres hin. Daraus wurde bekanntlich nichts, was die Hoffnung auf einen Release zum Jahresende schürte. Doch auch dieser Hoffnung muss Bloombergs Mark Gurman einen Dämpfer verpassen. So sagte er zuletzt zum Thema:

„Obwohl das Unternehmen bereits seit diesem Jahr an einem Update der Apple TV Set-Top-Box arbeitet, ist noch kein neues Modell auf den Markt gekommen und der konstante Bestand des Geräts lässt vermuten, dass eine neue Version nicht in unmittelbarer Zukunft zu erwarten ist.“

Apple ist also mit dem aktuellen Modell noch zufrieden und produziert es anscheinend auch noch weiter, was normalerweise nicht der Fall wäre, wenn eine Aktualisierung ansteht.

Zugegebenermaßen scheint auf den ersten Blick ein Upgrade des Apple TV nicht vonnöten zu sein. Der A15-Chip ist für den typischen Gebrauch sicherlich ausreichend. Blickt man auf Apples aktuelle Strategie, gibt es jedoch mehrere Gründe, warum das Unternehmen ein Upgrade in Betracht ziehen könnte.

Mit einem Chip-Upgrade könnte Apple auch Apple Intelligence in die nächste Generation des Apple TV integrieren und uns einen A18-Chip zur Verfügung stellen. Vor allem würde ein A18 Apples Gaming-Ambitionen zugutekommen. Das Unternehmen hat mit vielen Spieleentwicklern zusammengearbeitet, um mehr High-End-Spiele auf iPhone, iPad und Mac zu bringen. Das Apple TV wurde dabei jedoch außen vor gelassen. So wäre es doch naheliegend, ein leistungsfähiges Apple TV zu entwickeln, das mit vielen High-End-Spielen zurechtkommt, auch mit solchen, die Raytracing verwenden.

Gerüchten zufolge gibt es keine größeren Designänderungen für das nächste Apple TV, aber Gurman sagte, dass Apple darüber nachdenkt, ein zukünftiges Modell mit einer eingebauten Kamera auszustatten. tvOS 17 fügte dem Apple TV eine FaceTime-App hinzu, die es Nutzern ermöglicht, Videoanrufe über die Rückkamera eines angeschlossenen iPhone oder iPad zu führen. Wenn das Apple TV eine eingebaute Kamera bekäme, wären die Nutzer nicht mehr auf ein externes Gerät für Videogespräche auf dem Fernseher angewiesen.

Fazit

Das Apple TV 4K der dritten Generation wurde im Oktober 2022 eingeführt und ist das neueste und einzige Apple TV im Sortiment des Unternehmens. Es ist zwar fast zwei Jahre alt, aber im Moment gibt es keine klaren Gerüchte darüber, dass dieses Jahr ein neues Modell kommen wird. Dennoch liegt mit der Einführung von Apple Intelligence eine Veränderung in der Luft. Diejenigen, die die Set-Top-Box nicht sofort brauchen, sollten auf eine Aktualisierung warten, die uns wahrscheinlich 2025 erwartet.