Am kommenden Freitag veröffentlicht Coldplay ihr neues Album Moon Music. Im Vorfeld rührt die Band ordentlich die Werbetrommel, um die Aufmerksamkeit auf die Neuveröffentlichung zu lenken. Nachdem Chris Martin vor wenigen Tagen inkognito in einer kleinen Bar in Las Vegas auftrat und das neue Lied „All My Love“ präsentierte, stand die Band nun in der The Zane Lowe Show auf Apple Music Rede und Antwort.

Interview von Zane Lowe von Apple Music mit Coldplay

Im Vorfeld des am kommenden Freitag (04. Oktober 2024) erscheinenden neuen Coldplay-Albums „Moon Music“ hatte Zane Lowe von Apple Music die Möglichkeit mit Coldplay über die Neuveröffentlichung und viele weitere Themen zu sprechen.

Im Gespräch reflektieren sie über zwei Jahrzehnte, in denen sie um die Welt getourt sind, ihr Gleichgewicht gefunden und sich als Band weiterentwickelt haben. Die Band spricht über die Verletzlichkeit, die es mit sich bringt, im Zeitalter von Social Media und KI Künstler zu sein, und über die sich verändernde Landschaft der Musikindustrie. Sie erzählen auch von der Zusammenarbeit mit Max Martin an ihrem neuen Album „Moon Music“ und über die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei ihren Tourneen.

Wir haben euch das Interview hier im Artikel als Video eingebunden. Natürlich könnt ihr euch das vollständige Interview als Apple Music Abonnement auch jederzeit auf Apple Music 1 abrufen.