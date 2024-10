Am kommenden Samstag (05. Oktober 2024) wird der sogenannte Weltlehrertag begangen. Im Vorfeld hat Apple nun neue kostenlose Unterrichtsmaterialien vorgestellt, die Lehrkräfte und Lernende dabei unterstützen, Kreativität in jedes Thema zu bringen. Darüberhinaus bietet Apple spezielle Sammlungen und Angebote in den Apple Services an. Abgerundet werden die Neuheiten durch die Erweiterung des Apple Bildungsprogramms. Dieses wird auf 100 neue Schulen und Communitys ausgeweitet und erreicht Schüler und Lehrer auf sechs Kontinenten mit kostenlosen, durch Stipendien finanzierten MINT-Programmen.

Apple stellt neue Ressourcen für Lehrkräfte vor.

Sie mehreren Jahrzehnten engagiert sich Apple im Bildungsbereich. Dieses Engagement wird jetzt noch einmal durch verschiedene Maßnahmen erweitert. Professionelle Lern- und Lehrmaterialien waren immer Bestand von Apples langer Geschichte im Bildungsbereich. Heute stellt Apple neue Jede:r kann kreativ sein-Ressourcen für Lehrer vor. Kreative Aktivitäten ist eine Sammlung schneller, interaktiver und unterhaltsamer Unterrichtsideen, die es Lehrkräften ermöglichen, ihre Lernpläne mit Fantasie und Originalität zu bereichern.

Die neuen kreativen Aktivitäten beinhalten:

Drawing: Reveal a Constellation

Photo: Create a Sticker Collage

Video: See More in Slo-Mo

Music: Lay Down a Beat

Darüber hinaus baut Apple den Apple Learning Coach weiter aus, ein kostenloses Weiterbildungsprogramm, das Bildungsexpert:innen dabei unterstützt, Lehrkräfte zu coachen, wie man die Produkte von Apple optimal nutzt.

Neue Partnerschaften: CodeDoor unterstützt Migranten in ganz Deutschland

CodeDoor – ein neuer Apple Partner – bietet Migranten in ganz Deutschland Schulungen in Programmierung und zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt an. Apple unterstützt das Creators-Programm der Organisation, das mithilfe von Jeder kann programmieren-Ressourcen und Swift Playgrounds den Teilnehmern die Werkzeuge an die Hand gibt, um Apps als Lösungen für Herausforderungen in der Community zu entwickeln und zu präsentieren. In einem achtmonatigen Hybrid-Programm erwerben die Teilnehmer wertvolle Fähigkeiten, darunter das Programmieren mit Swift und Techniken zur Präsentation.

„CodeDoor ist aus der Idee heraus entstanden, dass junge Menschen neugierig sind und Lernen als einen Prozess des Entdeckens betrachten, aber dann auch die richtigen Werkzeuge benötigen, um ihre Motivation in die Tat umzusetzen“, sagt Karan Dehghani, der Gründer von CodeDoor. „Mit der Unterstützung von Apple lehrt unser Creators-Programm Lernende aus Migrantenfamilien, wie sie durch die Entwicklung von Apps reale Probleme erkennen und lösen können – und stattet so eine neue Generation von Deutschen mit den Fähigkeiten aus, die sie benötigen, um eine Community aufzubauen und eine bessere Zukunft zu schaffen.“

Spezielle Sammlungen und Angebote

Wie eingangs erwähnt, feiert Apple Lehrkräfte mit speziellen Sammlungen und Angeboten in all seinen Services.

Die Sammlung Great Tools for Teachers im App Store rückt wichtige Hilfsmittel für den Unterricht und die Unterrichtsplanung ins Rampenlicht. Auf Apple Music könnt ihr eine Sammlung lernbasierter Alben und Playlists anhören. Auf Apple Books könnt ihr eine Sammlung von Sachbüchern und Kinderbüchern über inspirierende Lehrende erkunden. In Podcasts findet ihr Sendungen, die sich auf Gespräche von und für Lehrkräfte sowie auf Erzählungen über Bildung konzentrieren. Darüber hinaus bietet die Apple TV App eine Sammlung von Filmen und Serien, die die Bedeutung von Lehrkräften im Leben von Schüler:innen unterstreichen.

Zum guten Schluss können Lehrer Gruppenreservierungen nutzen, um eine Today at Apple Session für ihre Schüler in ihrem Apple Store vor Ort zu buchen.

Alle weiteren Informationen zu dem Thema findet ihr im aktuellen Artikel im Apple Newsroom.