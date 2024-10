Die Auswirkungen des Hurrikans Helene waren schwerwiegend und führten in mehreren US-Bundesstaaten zu weitreichenden Schäden und Verlusten von Menschenleben. Außerdem sind viele Bewohner ohne Strom und Mobilfunknetze. Inmitten dieser Krise hat sich Apples neue „Nachrichten über Satellit“-Funktion als ein wichtiges Kommunikationsmittel erwiesen.

Mit iOS 18 führte Apple die Funktion „Nachrichten über Satellit“ ein, die es iPhone-Nutzern (ab iPhone 14) ermöglicht, iMessages sowie SMS zu senden und zu empfangen, auch wenn sie sich außerhalb der Reichweite von Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzwerken befinden. Leider ist die Funktion bisher nur in den USA und in Kanada verfügbar.

Wenn das iPhone feststellt, dass es sich außerhalb der Reichweite des terrestrischen Netzes befindet, wird eine Popup-Warnung angezeigt, die schnellen Zugriff auf alle verfügbaren satellitengestützten Dienste wie „Notruf“, „Pannenhilfe“, „Wo ist?“ und „Nachrichten“ bietet.

Auf „Nachrichten über Satellit“ kann auch direkt von der Nachrichten-App aus zugegriffen werden, wenn kein terrestrisches Netz verfügbar ist. iOS zeigt eine Karte an, mit der man sein iPhone auf einen verfügbaren Satelliten ausrichten kann. Von dort aus funktioniert es genauso wie eine normale Nachrichtenkonversation, bei der man Nachrichten, Emoji und Tapbacks senden und empfangen kann. Über iMessage gesendete Nachrichten werden auch beim Versand über Satellit Ende-zu-Ende verschlüsselt.

„Nachrichten über Satellit“ war für die vom Hurrikan Helene betroffenen Nutzer von großer Bedeutung. Berichte in den sozialen Medien zeigen, wie effektiv die Funktion ist, wenn herkömmliche Mobilfunknetze ausgefallen sind. Unter anderem äußerten sich Nutzer in Asheville, North Carolina, dankbar über die Möglichkeit, trotz des fehlenden Mobilfunknetzes Nachrichten zu senden und zu empfangen.

„Ich war noch nie so dankbar dafür, ein iPhone-Benutzer zu sein. Aufgrund des fehlenden Mobilfunknetzes war JEDER in Asheville NC mit iOS 18 in der Lage, Nachrichten mit der Satellitennachrichtenfunktion zu senden und zu empfangen.“, so ein Nutzer über das lebensrettende Potenzial der Funktion.

I’ve never been more thankful to be an iPhone user.

Due to the lack of cell service, EVERYONE in Asheville NC right now on iOS 18 has been able to get messages out and in with the Satellite messaging feature.

This is literally saving lives @Apple. pic.twitter.com/k0FOIgKlRk

— Matt Van Swol (@matt_vanswol) September 30, 2024