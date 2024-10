Vergangenen Monat angekündigt, sind die neuen Telekom MagentaMobil Young Tarife am heutigen 01. Oktober 2024 gestartet. Die neuen Young-Tarife zeichnen sich unter anderem durch eine Verdopplung des Datenvolumens aus. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerungen, die die neuen Tarife für junge Leute mit sich bringen.

Telekom MagentaMobil Young: Neue Tarife sind gestartet

Nachdem die Telekom zuletzt die „normalen“ MagentaMobil Tarife aufgewertet hatte, sind nun die Young Tarife an der Reihe. Diese richten sich an alle jungen Leute unter 28 Jahren. Dabei verdoppelt die Telekom zunächst einmal das Datenvolumen in den Young-Tarifen.

Im MagentaMobil S Young gibt es nun 40 GB, im MagentaMobil M Young sind es 80 GB und im MagentaMobil L Young 160 GB. Der XL-Tafife enthält weiterhin unbegrenztes Datenvolumen. Dies sind jedoch nicht die einzigen Neuerungen. Wer eine Telekom-Mobilfunk-Streaming-Option zu seinem Tarif hinzufügt oder ein bereits bestehendes Abo der teilnehmenden Streaming-Partner mitbringt, kann sich auf zusätzliche 50 Prozent mehr Datenvolumen freuen. Diese würde sich dann wie folgt gestalten:

Der MagentaMobil S Young enthält mit gebuchter Streaming-Option ab dem 1. Oktober 60GB Datenvolumen (40 + 20 GB) zum Preis von 19,95 Euro monatlich. In der Tarifvariante M gibt es 120 GB (80 + 40 GB) für 29,95 Euro monatlich und in der Tarifvariante L 240 GB (160 + 80 GB) für 39,95 Euro/Monat. MagentaMobil XL Young enthält für 64,95 Euro/Monat auch weiterhin unlimitiertes Datenvolumen. Darüber hinaus gibt es im größten Tarif künftig 5 GB zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung in den Ländergruppen 2 und 3. Von daher seid ihr bei eurem nächsten Trip in die USA, Kanada oder Australien schon einmal gut versorgt und könnt erste Eindrücke nach Hause schicken.

Zu den Streaming-Partnern zählen aktuell Apple TV+, Disney+, Netflix, Paramount+ und Spotify. Weitere sollen folgen.

MagentaEINS Vorteile

Weiter habt ihr als Young-Kunde auch die Möglichkeit, von den MagentaEINS Vorteile zu profitieren. Wer zusätzlich zum Mobilfunkvertrag MagentaMobil S Young oder MagentaMobil M Young einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann sich mit Mobile Happy Hour über eine Stunde unlimitiertes Datenvolumen pro Tag freuen. Habt ihr euch in Kombination mit den Festnetztarifen auch für MagentaTV entschieden, so erhaltet ihr zweimal eine Stunde unbegrenztes Datenvolumen, und as täglich.

Ab Variante L enthalten die Tarife mit MagentaEINS Vorteil unlimitiertes Datenvolumen. Ihr profitiert zudem von einem dauerhaften, monatlichen Rabatt in Höhe von 5 Euro und von einer Festnetz-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze.

